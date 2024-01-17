«غوغل» تسرّح مئات الموظفين

قالت ((غوغل)) المملوكة لشركة ألفابت إنها قررت تسريح مئات الموظفين في فريق مبيعات الإعلانات التابع لها، في أحدث عمليات تقليص للوظائف بالشركة. وتأتي هذه الخطوة كمؤشر على استمرار عملية تسريح الموظفين هذا العام، إذ تتطلع الشركات إلى اعتماد برامج الذكاء الاصطناعي والأتمتة لتخفيف أعباء العمل.

كانت ((غوغل)) قد قالت في الأسبوع الماضي إنها ستسرح العديد من الموظفين في وحدات المساعد الصوتي، وفرق الأجهزة المسؤولة عن بيكسل ونيست وفيتبيت، والواقع المعزز.

وقالت الشركة إن وحدة حلول العملاء في جوجل، والتي تخدم عملاء الإعلانات ذوي المستوى المتوسط، ستكون الفريق الأساسي للتطور في المستقبل.

وفي الشهر الماضي، كشفت شركة ((غوغل))، التي وصفت في السابق بأنها رائدة في التشجيع على أبحاث الذكاء الاصطناعي، عن نموذج الذكاء الاصطناعي الذي طال انتظاره، جيميني، في الوقت الذي تحاول فيه اللحاق بشركة مايكروسوفت في السباق بهذا القطاع.

وفي يناير عام 2023، أعلنت ألفابيت عن خطط إلغاء 12 ألف وظيفة أو ما يعادل ستة بالمئة من قوتها العاملة على مستوى العالم.