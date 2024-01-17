أوكرانيا: سنطرد روسيا من أجوائنا خلال 2024

كشفت أوكرانيا، أمس، عن سعيها، خلال العام الجاري، إلى بسط سيطرتها على المجال الجوي، الذي تهيمن عليه روسيا راهناً، منوهة بأن الانتصار على موسكو يتطلب ((وقتاً))، ودعماً، من الدول الغربية.

وقال وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية: ((في العام 2024، الأولوية هي طرد روسيا من أجوائنا، لأن من يسيطر على الجو سيحدد متى، وكيف، تنتهي الحرب)).

وأضاف: ((هزمناهم في 2022 على البر.. هزمناهم في 2023 في البحر.. ونركز على هزمهم في الجو في 2024)).

يأتي تصريح كوليبا، في وقت يظهر الأمريكيون، والأوروبيون، مماطلة، في شأن المساعدات لكييف، فيما تخشى أوكرانيا أن يؤدي ذلك إلى ترجيح كفة الصراع لصالح روسيا التي تسيطر على نحو 20 % من أراضيها، بحسب ((فرانس برس)).

وأفاد كوليبا بأن بلاده تحتاج، من أجل السيطرة على الجو، أن يمدها الغرب بطائرات، وصواريخ بعيدة المدى، وقذائف. وقال: ((هذا سيتطلب إمداد أوكرانيا بطائرات.. وصواريخ بعيدة المدى، وطائرات مسيّرة))، منوّهاً بأن بلاده ((زادت إلى حدّ بعيد من إنتاج)) المسيّرات.

تأتي تصريحات كوليبا متناسقة وتصريحات الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الذي صرح مؤخراً من دافوس، أن أي تأخير في المساعدات لبلاده يعرض ((أمن أوروبا)) للخطر. وأضاف زيلينسكي: ((دون مساعدات، سنفتقر بصورة كبيرة إلى المدفعية، وسنواجه نقصاً كبيراً جداً في الصواريخ الدفاعية المضادة للطائرات.

هذا يعني أننا لن نكون قادرين على صد الهجمات))، ما يثير احتمال ((حرب مستقبلية بين حلف شمال الأطلسي وروسيا)). وكثّفت روسيا هجماتها الليلية على أوكرانيا بمسيّرات، وصواريخ تطلق من الأرض، والبحر، والجو. بينما تستخدم القوات الأوكرانية الأنظمة الدفاعية، التي حصلت عليها من الغرب، لإسقاط الصواريخ، والمسيّرات، لكن كييف حذرت بأن الذخائر لديها ستنفد إن لم تحصل على المزيد من الإمدادات. يذكر، أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يواجهان خلافات سياسية داخلية، تعيق مواصلة الدعم العسكري لأوكرانيا.

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