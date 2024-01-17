ترامب أمام القضاء غداة فوزه في «تمهيدية» أيوا

مثل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أمس، أمام القضاء، بعد يوم من فوزه في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بولاية أيوا، في بداية محاكمة تشهير ثانية، رفعتها ضده الكاتبة الأمريكية، إي جان كارول.

بدأت المحاكمة في نيويورك، بهيئة محلّفين من 9 أشخاص، أدلى خلالها ترامب، وكارول، بتصريحات افتتاحية، عبر محاميهما، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

في مايو الماضي، خلصت هيئة محلّفين في نيويورك إلى أن ترامب، المرشح الجمهوري المتوقع في الانتخابات الرئاسية المقبلة، اعتدى على كارول، ثم شهر بها لاحقاً في متجر متعدد الأقسام في الولاية عام 1996، ثم منحت هيئة المحلفين كارول تعويضاً 5 ملايين دولار. ولم يظهر ترامب قط في المحاكمة الأولى، ولم يكن حضوره إلزامياً في بداية المحاكمة الثانية.

قبل بدء المحاكمة الثانية، حكم قاضٍ بأن التعليقات الإضافية التي أدلى بها ترامب كانت تشهيرية وهذا يعني أن هيئة المحلفين الآن عليها فقط أن تقرر مبلغ التعويض الذي يجب أن يدفعه ترامب.

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