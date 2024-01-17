Thursday, 18 January 2024 03:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ترامب أمام القضاء غداة فوزه في «تمهيدية» أيوا

1/17/2024 7:21:40 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

مثل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أمس، أمام القضاء، بعد يوم من فوزه في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بولاية أيوا، في بداية محاكمة تشهير ثانية، رفعتها ضده الكاتبة الأمريكية، إي جان كارول.

بدأت المحاكمة في نيويورك، بهيئة محلّفين من 9 أشخاص، أدلى خلالها ترامب، وكارول، بتصريحات افتتاحية، عبر محاميهما، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

في مايو الماضي، خلصت هيئة محلّفين في نيويورك إلى أن ترامب، المرشح الجمهوري المتوقع في الانتخابات الرئاسية المقبلة، اعتدى على كارول، ثم شهر بها لاحقاً في متجر متعدد الأقسام في الولاية عام 1996، ثم منحت هيئة المحلفين كارول تعويضاً 5 ملايين دولار. ولم يظهر ترامب قط في المحاكمة الأولى، ولم يكن حضوره إلزامياً في بداية المحاكمة الثانية.

قبل بدء المحاكمة الثانية، حكم قاضٍ بأن التعليقات الإضافية التي أدلى بها ترامب كانت تشهيرية وهذا يعني أن هيئة المحلفين الآن عليها فقط أن تقرر مبلغ التعويض الذي يجب أن يدفعه ترامب.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN17012024000110011019ID1107734925

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث