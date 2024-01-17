لبنان.. محاولات لإحياء الاستحقاق الرئاسي من بوابة «الخارج»

شهدت الأيام القليلة الماضية ارتفاع منسوب الكلام عن حركة خارجية سيشهدها الملف الرئاسي اللبناني قريباً، في غمرة أزمة رئاسية مستعصية على الحلول الممكنة، في المديين القريب والمتوسط، فيما لم يلح في أفق الأزمة، المستمرة منذ 31 أكتوبر 2022، ما يؤشر إلى انفراج، وسط ثبات أطراف الانقسام الداخلي، كل خلف شروطه، ذلك أن العواصم الكبرى المعنية بالأزمة اللبنانية، ودول ((الخماسي)) بشكل خاص.

وبحسب تأكيد مصادر سياسية معنية لـ((البيان))، تبدو كأنها تعد العدة لجولة جديدة من المباحثات في ما بينها، لإنجاز الاستحقاق الرئاسي، وإعادة تكوين السلطة، التي ستكون مولجة بالعمل على إبرام التفاهمات، وما يتصل باتفاقات ترسيم الحدود البرية، وإرساء التهدئة والاستقرار جنوباً.

في سياق البحث في كواليس الرئاسة اللبنانية، التي باتت معلقة على حبل التطورات الإقليمية، لا يظهر أي تطور نوعي من شأنه أن يحدث الخرق المطلوب، باستثناء عاملين مستجدين، وفق تأكيد مصادر مراقبة، نوّهت لـ((البيان)) بدخول الموفد الأمريكي، آموس هوكشتاين، على خط الرئاسة، ولو على نحو غير مباشر، خلال بعض اللقاءات التي عقدها في بيروت، مؤخراً، على هامشها كان للملف الرئاسي حضوره، من خلال دفع واضح، قام به هوكشتاين، باتجاه قائد الجيش اللبناني، العماد جوزيف عون، من باب تفضيله على غيره من المرشحين للرئاسة. موقف نوعي، نقل للمرة الأولى على لسان مسؤول أمريكي، توقف عنده المعنيون بالملف الرئاسي.

العامل الثاني، يتمثل في احتمال عقد اللجنة الخماسية اجتماعاً، يفترض أن يتم في مدينة جدة، بعدما عقدت اللجنة، اجتماعات ثلاثة، في باريس، والدوحة، ونيويورك.

على وقع استعداد دولي، لإعادة الدفع باتجاه تحريك الملف الرئاسي، يستمر البحث بين الدول الخمس المعنية بلبنان، مع موعد انعقاد اجتماع اللجنة الخماسية، وإذا سيكون آخر الشهر الجاري، أم في الأسبوع الأول من فبراير المقبل، وسط تداول في مكان انعقاد الاجتماع، وإذا كان سيتم عقده على مستوى السفراء في لبنان، أم على مستوى المندوبين الممثلين لدولهم في إحدى الدول الشريكة بالاجتماع، خصوصاً أن الملف، من وجهة نظر عدد من الدول، سيسهم بتخفيف التوتر في الجنوب.

على المقلب الآخر من الصورة، ثمة كلام عن أن لبنان يسير بخطى متسارعة، إما نحو تسوية ما، وإما نحو مزيد من التأزم، دون سقف أو ضوابط، لاسيما أن الأمور لن تقف عند حدود انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وتأليف حكومة جديدة، بل ستتخطاها، ربما إلى تقاطع كل التناقضات الداخلية والخارجية، لتصل إلى نتيجة من اثنتين:

إعادة ترميم المنظومة الحاكمة برعاية دولية مباشرة، أو الذهاب نحو الفوضى.

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