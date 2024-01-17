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حرب السودان تتمدد إلى مواقع أثرية في مروي

1/17/2024 7:21:40 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

وصلت المعارك الدائرة في السودان، بين الجيش وقوات الدعم السريع، إلى جزيرة مروي، المدرجة على قائمة التراث العالمي، بحسب ما نقلت ((فرانس برس)) عن منظمة حقوقية محلية، محذّرة من خطر تضرر آثار مملكة ((كوش)) التي يزيد عمرها عن 2300 سنة.

يأتي ذلك في وقت أدت فيه حرب السودان إلى نزوح 7.5 ملايين شخص، وفق ما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، واصفة إياها بـ((أكبر أزمة نزوح في العالم)).

وقالت ((الشبكة الإقليمية للحقوق الثقافية))، إنها ((تدين دخول قوات الدعم السريع للمرة الثانية لموقعي النقعة، والمصوّرات، الأثريين)). ويقع الموقع الأثري في ولاية نهر النيل في شمال البلاد.

وأعلنت السلطات المحلية في ولاية نهر النيل، أن قوات الدعم السريع ((حاولت التسلّل عبر منطقة النقعة والمصوّرات، وتصدّت لهم القوات الجوية))، مؤكدة عودة الهدوء إلى المنطقة. وأوضحت ((الشبكة الإقليمية للحقوق الثقافية))، أن موقعي النقعة والمصوّرات، يعتبران من أهم المواقع التاريخية المسجلة .

ضمن قائمة التراث العالمي في السودان، إذ يضمّان تماثيل، وآثاراً، ومزارات منذ الحقبة المروية (350 ق.م حتى 350 م)وأكدت المنظمة الحقوقية، نقلاً عن ((مصادر موثوقة، وصور، وفيديوهات منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، أن معركة حربية وقعت بين الجيش السوداني، و((الدعم السريع))، ما يعرض هذه المواقع للتخريب، والدمار، والنهب والسرقة)).

وأكدت المنظمة الدولية للهجرة، أن عدد النازحين داخلياً في السودان بلغ 6.055.749 شخصاً، بينما بلغ عدد الأفراد في حركة مختلطة عبر حدود السودان مع دول الجوار 1.686.884 شخصاً.

ودعت مدير عام ((الدولية للهجرة))، إيمي بوب، عبر بيان، المجتمع الدولي إلى تكثيف جهود التمويل، وعدم التخلي عن ملايين المدنيين الذين يتحملون وطأة الهجرة في السودان.

وقالت بوب إنه يجب على المجتمع الدولي ألا يدير ظهره لأكبر نزوح في العالم في السودان، منوّهة بالحاجة الماسة إلى استجابة إنسانية منسقة، ومستمرة، لمعالجة الاحتياجات المتزايدة لأكبر أزمة نزوح في العالم.

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