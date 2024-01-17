أدوية للأسرى الإسرائيليين ومساعدات لغزة

تسلمت مصر مساعدات مخصصة للأسرى الإسرائيليين والسكان الفلسطينيين في قطاع غزة أمس، لنقلها عبر الحدود، في أعقاب صفقة إنسانية توسطت فيها قطر وفرنسا، فيما يشتد القصف والقتال في جنوب القطاع.

وقال مسؤولون أمنيون مصريون والهلال الأحمر، إن طائرتين قطريتين وصلتا إلى العريش في شمال شبه جزيرة سيناء المصرية، حيث تم تفريغ الإمدادات ونقلها إلى معبر رفح الحدودي مع غزة على بعد حوالي 28 كيلومتراً إلى الشرق. وكانت إحدى الطائرتين تحمل طروداً طبية موجهة إلى 45 من الأسرى الإسرائيليين في غزة.

وقالت قطر، إن الإمدادات المخصصة للمدنيين الفلسطينيين التي وصلت أمس، سيتم توزيعها على المناطق الأكثر تضرراً في غزة في مقابل تسليم المساعدات والأدوية للأسرى الإسرائيليين. وقال مسؤول فرنسي في وقت سابق، إن الفكرة الأولية لتسليم المساعدات جاءت من عائلات بعض هؤلاء الأسرى.

وإن المفاوضات امتدت لأسابيع. وتقول وكالات الإغاثة، إن الحرب الإسرائيلية تركت جميع سكان غزة يواجهون مستويات كارثية من الجوع ومخاطر متزايدة من الأمراض مع انخفاض الإمدادات. وقامت منسقة الأمم المتحدة الجديدة للإشراف على شحنات الإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، بزيارة إلى سيناء أمس. وقالت للصحافيين:

((جئت إلى هنا بتفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لأرى كيف يمكننا تسهيل وتسريع المساعدات بجميع أشكالها التي يحتاجها المدنيون بشدة في غزة، في ظل الظروف الإنسانية الصعبة للغاية التي يضطرون للتعايش معها)). وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عبر حسابها على موقع ((x))، أنها ستقوم بتسليم جميع الأدوية، بما في ذلك الأدوية المخصصة للأسرى الإسرائيليين، إلى المستشفيات التي تخدم جميع أنحاء غزة.

وعبّر مفوض وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عن صدمته من مدى تدهور الأوضاع في قطاع غزة بعد ثلاثة أشهر ونصف من الحرب. وتحدث فيليب لازاريني، للصحافيين أمس، بعد يوم من اختتام زيارته الرابعة لغزة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر. وقال لازاريني إنه صدم من المزاج العام والظروف التي يعيشها النازحون الباحثون عن الأمان في الجزء الجنوبي من القطاع، الذين يقيم العديد منهم في مخيمات.

هجوم مكثف

وكثفت إسرائيل هجومها على خانيونس في جنوب القطاع أمس، ووجهت الدبابات غرباً وسط اتهامات من الأردن بأن المستشفى الميداني العسكري التابع له في المدينة تعرض لأضرار بالغة بسبب القصف القريب. وحمّل الجيش الأردني إسرائيل مسؤولية ((الانتهاك الصارخ للقانون الدولي)) بعد الأضرار التي لحقت بالمستشفى نتيجة القصف الإسرائيلي لمحيطه. ولم يصدر تعليق من الجيش الإسرائيلي.

وفر الناس من مستشفى آخر هو مستشفى ناصر والمنطقة المحيطة به مع اقتراب الدبابات خلال الليل. وقال مسؤولو صحة فلسطينيون إن سبعة قتلوا في الغارات الجوية الإسرائيلية التي ألحقت أضراراً بمنازل قريبة من المستشفى.

ودوت أصوات انفجارات ناجمة عن القصف والغارات الجوية على مسافة أبعد غرباً في خانيونس مع تقدم الدبابات الإسرائيلية وتصاعدت أعمدة من الدخان الأسود الكثيف من مواقع الانفجارات. وقال شهود إن الدبابات والجرافات ألحقت أضراراً بمقبرة هناك قبل أن تتراجع إلى وسط المدينة مرة أخرى.

والاتصالات مقطوعة في أنحاء القطاع لليوم السادس على التوالي، كما أن الافتقار إلى إشارات الهاتف المحمول المحلية يحرم الأشخاص المحاصرين تحت الأنقاض التي خلفتها الغارات الجوية الإسرائيلية من وسائل طلب المساعدة.

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