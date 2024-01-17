إسرائيل تقتل 10 فلسطينيين في الضفة

لقي عشرة فلسطينيين حتفهم، أمس، في هجومين إسرائيليين بطائرات مسيّرة في الضفة الغربية المحتلة.

حيث تنفّذ القوات الإسرائيلية عمليات عسكرية واسعة، بحسب مصادر طبية ورسمية فلسطينية. وقال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ عمليات عسكرية، مشيراً إلى إصابة أحد جنوده. وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني مقتل خمسة أشخاص في قصف بطائرة مسيّرة في مخيم طولكرم بشمالي الضفة.

بينما نعت كتائب الأقصى التابعة لحركة فتح خمسة من أعضائها قتلوا بالطريقة نفسها في مخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس. وقالت الكتائب إن عناصرها اغتالتهم طائرات إسرائيلية في مخيم بلاطة، ((بعد اشتباكات عنيفة داخل المخيم)).

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل القيادي في المخيم عبدالله أبو شلال، مشيراً إلى أن أبو شلال خطّط مع أفراد خليته لتنفيذ عملية وشيكة، وهو مسؤول عن ((عمليات عدة)) في العام الماضي تشمل هجوماً في القدس الشرقية.

رواية مضادة

وقالت كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح إن القتلى الثلاثة من أعضائها. وذكرت ثلاثة أسماء، ولكن لم يكن من بينهم أبو شلال كما أن عائلة أبو شلال نفت مقتله. ونقلت وكالة معا الفلسطينية عن مصادر أمنية قولها إن ((طائرة مسيرة قصفت مركبة قرب مفرق بردى بمحاذاة مخيم بلاطة، الأمر الذي أدى إلى انفجارها واشتعال النيران فيها، حيث منعت الطواقم الطبية من الوصول إلى المكان)).

وأكد منسق لجنة الخدمات في المخيم فيصل سلامة حصيلة القتلى. وأوضح أن الجيش الإسرائيلي حاصر المخيم منذ ساعات ما بعد منتصف الليل بطائرات وعناصر ومسيرات.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان: ((تقوم القوات بتفتيش المباني وألقت القبض على أربعة مطلوبين واستجوبت العشرات من المشتبه بهم، كما كشفت الأجهزة الهندسية عن عبوات ناسفة كانت مزروعة تحت الطرق لمهاجمة القوات الأمنية)).

وتابع: ((خلال العملية، أطلقت أعيرة نارية وألقيت عبوات ناسفة باتجاه قواتنا التي ردت بإطلاق النار، وقصفت مسيرة تابعة لنا خلية مسلحة)).

مخيم طولكرم

وقالت جمعية الهلال الأحمر إن طواقمنا تعاملت مع خمسة شهداء من داخل مخيم طولكرم جراء قصف إسرائيلي، مشيرة إلى إصابة اثنين من عناصرها ((جراء استهداف الاحتلال مركبة إسعاف)). وأكدت، في بيان أوردته وكالة ((معا)) الفلسطينية، أن طواقمها نقلت جثامين خمسة شهداء، جراء قصف طائرة مسيرة للاحتلال حارة التمام في مخيم طولكرم، إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في طولكرم.

ووفق الوكالة، فإن القوات الإسرائيلية منعت مركبات الإسعاف والهلال الأحمر الفلسطيني من الدخول إلى المخيم لنقل المصابين، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي حاصر مكان القصف وانتشرت الدوريات الراجلة في محيطه.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني ((بحملة اعتقالات واسعة نفذتها القوات الإسرائيلية بين الفلسطينيين منذ فجر أمس في الضفة الغربية))، مشيراً إلى اعتقال العشرات وبينهم ((ثلاث نساء للضغط على أبنائهم لتسليم أنفسهم)).

ووفقاً لوزارة الصحة في رام الله، فإن ما يزيد على 340 فلسطينياً لقوا حتفهم في الضفة منذ 7 أكتوبر.

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