باكستان تطرد سفير إيران وتستدعي سفيرها من طهران

طردت باكستان، أمس، السفير الإيراني لديها، بسبب ((انتهاك ((صارخ)) للسيادة الباكستانية))، عقب هجوم صاروخي نادر شنته إيران أول من أمس، أسفر عن وقوع ضحايا بين قتيل وجريح، فيما استدعت إسلام آباد سفيرها من طهران، احتجاجاً على القصف الإيراني للأراضي الباكستانية.

ووفق مراقبين، تمثل الخطوة زيادة حدة التوترات بين البلدين، خاصة أن الحكومة الباكستانية أعلنت أنها ((تحتفظ بحق الرد على هذا العمل غير القانوني))، أتبعته بالطرد والاستدعاء.

وأدانت إسلام آباد بشدة الهجوم الإيراني، ووصفته بـ((الانتهاك الصارخ للسيادة الباكستانية)). وجاء في بيان أصدرته وزارة الخارجية الباكستانية أنه جرى إبلاغ الحكومة الإيرانية بقرار الطرد، وأضافت الوزارة إنه لن يتم السماح له بالعودة إلى باكستان في الوقت الراهن.

كما شدد البيان على ((تعليق كل الزيارات، رفيعة المستوى الجارية أو المقرر لها بين باكستان وإيران في الأيام المقبلة)). وتابع: ((المسؤولية عن العواقب سوف تقع مباشرة على عاتق إيران)).

ودمرت الضربات الإيرانية، داخل إقليم بلوشستان، جنوب غربي باكستان، قاعدتين لجماعة ((جيش العدل))، التي تندرج تحت بند الإرهاب ضمن تصنيفات طهران. بينما ذكر بيان الوزارة ((لطالما قالت باكستان إن الإرهاب تهديد مشترك لجميع الدول في المنطقة، وإنه يقتضي تحركاً منسقاً))، وأكمل: ((مثل تلك الأفعال الأحادية لا تتماشى وعلاقات حسن الجوار ويمكن أن تقوّض الثقة الثنائية)).

في المقابل، أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، أن طهران استهدفت في باكستان، المجاورة لبلاده، ((مجموعة إرهابية إيرانية)). وقال عبداللهيان، خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، ((فيما يتعلق بباكستان، لم يتم استهداف أي من مواطني البلد، الشقيق والصديق، بصواريخ، ومسيّرات إيرانية))، بل ((تم استهداف ما يسمى جماعة جيش العدل، وهي مجموعة إرهابية إيرانية)).

وأضاف إن ((هذه المجموعة وجدت ملاذاً في بعض المواقع بولاية بلوشستان))، و((قامت بعدة عمليات في ايران، خصوصاً العملية في مقر شرطة راسك)) بمحافظة سيستان-بلوشستان (جنوب شرق) الحدودية بين باكستان وأفغانستان، أسفرت عن مقتل 11 عنصراً من الشرطة الإيرانية، ديسمبر الماضي)).

وأكد عبداللهيان أنه تم بحث هذا الملف ((عدة مرات مع المسؤولين الباكستانيين)).وقال: ((نحترم سيادة ووحدة أراضي باكستان، لكننا لن نقبل بأن يتم تهديد أمننا القومي، وليس لدينا أي تحفظ أو تردد حين يتعلق الأمر بمصالحنا القومية)).

في الغضون، دعت الصين، باكستان وإيران، إلى ((ضبط النفس)). وقالت الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، خلال مؤتمر صحافي: ((نناشد الطرفين ضبط النفس، وتجنب الأعمال التي قد تفضي إلى تصعيد التوتر، والعمل معاً لحفظ السلام والاستقرار)).

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