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إطلاق الإصدار الثالث للقائمة الوطنية الموحدة للمواد الخطرة

1/17/2024 7:21:39 PM
(MENAFN- Al-Bayan) شهد محمد سهيل سعيد النيادي، مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، إطلاق الإصدار الثالث للقائمة الوطنية الموحدة للمواد الخطرة، بجانب حفل تكريم أعضاء اللجنة الدائمة لتصنيف المواد الخطرة، الذي أقيم في نادي ضباط شرطة دبي. كما شهد الحفل محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، وطـلال محمد الطنيجي، المدير التنفيذي للمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، والمهندس سيف غباش المري، الوكيل المساعد لقطاع البترول والغاز والثروة المعدنية، ومديرو الجهات الاتحادية والمحلية. واستهل الحفل بكلمة محمد ناصر القبيسي، مدير إدارة المواد الخطرة، استعرض خلالها جهود القيادة الرشيدة بشأن تنظيم الإجراءات والاشتراطات الأمنية لعمليات تداول الأسلحة والمواد الخطرة، بصورة تتوافق مع المعايير والاتفاقيات الدولية وتحقق الأمن الوطني. وقال إن القائمة الوطنية الموحدة للمواد الخطرة في إصدارها الثالث تتكون من 4703 مواد خطرة مقيدة وممنوعة، تلعب دوراً مهماً في تحقيق منافع رئيسية في قطاعات متعددة منها الاقتصاد والصحة والبيئة والتعاون الدولي والبحث والتطوير، وتعزيز القدرات الوطنية والتنمية المستدامة. وأكد محمد سهيل سعيد النيادي الحرص على تعزيز سبل التعاون مع الجهات المعنية بتطبيق الإجراءات والالتزام التام بالاشتراطات الأمنية لعمليات تداول المواد الخطرة، وتعزيز سمعة دولة الإمارات في المحافل الدولية، وترسيخ المنظومة المتكاملة التي تحقق الأمن والأمان والاستقرار. وتقدم النيادي بالشكر والتقدير إلى أعضاء اللجنة الدائمة لتصنيف المواد الخطرة، على تعاونهم الدائم وجهودهم المخلصة في تحقيق متطلبات عمل اللجنة لترسيخ الأهداف الوطنية، كما أثنى على الدور الملموس لوسائل الإعلام المختلفة في دعم نجاح عمل المكتب، والمساهمة الفاعلة في تعزيز التوعية المجتمعية. وقال: ننطلق بالإعلان عن الإصدار الثالث للقائمة الوطنية الموحدة للمواد الخطرة إلى مرحلة أخرى في مسارات هذا المشروع الوطني، بتعاون الجميع لتحقيق الأهداف المعلنة، وحريصون على تنفيذ كافة المتطلبات التي تقودنا إلى تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة في ترسيخ المنظومة المتكاملة التي تعزز الأمن والاستقرار في دولتنا الغالية. وتضمن الحفل فيديو توضحياً استعرض مهام ودور مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، فيما قدمت شيخة سعيد الكتبي من إدارة المواد الخطرة، شرحاً موجزاً عن الإصدار الثالث للقائمة الوطنية الموحدة للمواد الخطرة تناول أبرز التطلعات المستقبلية للوصول إلى المنظومة المتكاملة لإدارة المواد الخطرة، والاتفاقيات الرئيسية التي تم الاستناد إليها لإدارة القائمة الوطنية الموحدة، كما تطرقت إلى أهداف إعداد القائمة للمواد الخطرة.

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