أحمد الفلاسي: دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم يرتقي بالمخرجات

أكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم أن الحديث عن دور الذكاء الاصطناعي في التعليم انتقل من مرحلة النقاش النظري إلى مرحلة التطبيق العملي.

،فأصبح دمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي ضمن مكونات المنظومة التعليمية كافة ضرورة أساسية للارتقاء بنوع المخرجات. جاء ذلك في مشاركة معاليه في جلسة نقاشية بعنوان ((تطوير التعليم: آفاق توفير المعلم الافتراضي للطلبة كافة)) عقدت ضمن مشاركة وفد الدولة في أعمال الدورة الـ54 لاجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي، التي تقام في دافوس بسويسرا من 15 وحتى 19 يناير الجاري.

خطوة ريادية

وشارك في الجلسة الحوارية - التي عقدت في جناح دولة الإمارات - براد سميث نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس شركة مايكروسوفت، وقدوس باتيفادا المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ((إيه أس آي)).

وناقشت الجلسة الخطوة الريادية التي اتخذتها دولة الإمارات في تضمين تطبيقات الذكاء الاصطناعي نظامها التعليمي بهدف تزويد الطلبة مهارات المستقبل، إضافة إلى الكيفية التي يمكن بها للحكومات والمؤسسات الكبرى الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتطوير نظم تعليمية ديناميكية وأكثر تقدماً.

وأشار معالي الدكتور أحمد الفلاسي إلى التطور الهائل لاستخدامات الذكاء الاصطناعي داخل المنظومة التعليمية والذي يضمن الاستمرار في تطوير قطاع التعليم بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة والمستقبلية، كما يضمن تزويد الطلاب المهارات والمعارف اللازمة لسوق العمل ولا سيما في القطاعات الحيوية.

ولفت معاليه في الجلسة إلى أنه يجب على وزارات التربية وصناع القرار العمل على الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي ضمن القطاع التعليمي بشكل مدروس لضمان أن تكون النظم التعليمية الرسمية مواكبة التطورات التكنولوجية وملبية تطلعات الطلبة، مشيراً إلى أن الانعكاسات الإيجابية للذكاء الاصطناعي لا تقتصر على تطوير مهارات الطلبة عبر المعلم الافتراضي، وإنما أيضاً تمتد لتسهم في تطوير قدرات المعلمين والتربويين.

حجر أساس

وشدد معالي الدكتور الفلاسي على أن المعلم يظل حجر الأساس في نجاح واستدامة العملية التعليمية كونه المؤثر الأكبر في المسيرة التعليمية للطلبة، مشيراً إلى أهمية توظيف التقنيات الحديثة وتوفير البرامج التدريبية والتأهيلية المناسبة لدعم المعلمين وتمكينهم من أداء مهامهم في بناء أجيال المستقبل بشكل أكثر سهولة وفاعلية.

وشدد معاليه على التزام وزارة التربية والتعليم تضمين الذكاء الاصطناعي التوليدي النظام التعليمي في الدولة بطريقة مدروسة ومسؤولة وبعد اختبارات ومراجعات معمقة تضمن الاستفادة من مزاياه وتسهم في تطوير التجارب التعليمية للطلبة.

وكشف معاليه عن أن الوزارة قد أطلقت منصة المعلم الافتراضي تجريبياً في مؤتمر COP 28 الذي استضافته الدولة في ديسمبر الماضي في هاكاثون مخصص للمناسبة، فكانت النتائج إيجابية ومرضية وخاصة لجهة تفاعل الطلبة مع المنصة واستفادتهم من الإمكانات التي تقدمها.

وأوضح معالي الدكتور الفلاسي أن منصة المعلم الافتراضي التي أطلقتها الدولة تطبق نموذجاً متطوراً بتجارب تعليمية مخصصة تتماشى مع الاحتياجات الفردية لكل طالب، فتم تطوير المنصة لتتناسب بشكل خاص مع النظام التعليمي في الدولة ومع المناهج وطرائق التقييم المعتمدة، وتتوافر باللغتين العربية والإنجليزية وتراعي الخصوصية الثقافية والحضارية للدولة.

مركز عالمي

وقال معاليه: تعد دولة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار وتحتل مراكز متقدمة في مختلف مؤشرات التنافسية العالمية، ومن الضرورة أن نستثمر في تكنولوجيا المستقبل للحفاظ على هذه المكانة الرائدة وتعزيزها، ولهذا كنا مبادرين لاستكشاف الإمكانات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي ودراستها وتحليلها لتحديد سبل تحقيق أقصى استفادة منها في القطاع التعليمي.

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