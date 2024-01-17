«كهرباء دبي» تستعرض جهودها في تعزيز الاستدامة

أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، في كلمته الافتتاحية بعنوان ((مشاريع رائدة تعزز الاستدامة)) التي ألقاها خلال فعاليات ((منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع))، أن البنية التحتية المتطورة في دبي أسهمت بفاعلية في القطاعات المختلفة، مثل الكهرباء والمياه والنقل والمطارات والموانئ، التي أرستها على مدار عقود وتواصل تطويرها وتحديثها وفق أفضل المعايير العالمية، في تأكيد مكانتها كأفضل مدينة في العالم للعيش والعمل وترسيخ موقعها مركزاً عالمياً للاقتصاد والتجارة.

وأضاف معاليه أن تدشين أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركزة على مستوى العالم، ضمن المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، جاء ضمن إنجازات دبي في عام الاستدامة وفي سياق إطلاق المشاريع الداعمة للمناخ وبما يتماشى مع أهداف استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، واستراتيجية دبي للحياد الكربوني 2050.

مشيراً إلى توقيع الهيئة اتفاقية مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل ((مصدر)) لإنشاء وتشغيل مشروع المرحلة السادسة من ((المجمع)).

وأشار معالي الطاير إلى أن ((كهرباء ومياه دبي)) نموذج يحتذى على مستوى العالم في كفاءة واعتمادية الطاقة والمياه وتوفير خدماتها وفق أعلى معايير الاعتمادية والكفاءة والجودة، ومواكبة الزيادة في الطلب على الطاقة والمياه من خلال رفع القدرة الإنتاجية التي تصل حالياً إلى 16,270 ميجاوات من الكهرباء و490 مليون جالون من المياه المحلّاة يومياً، إضافة إلى رفع قدرة شبكات النقل والتوزيع بما يواكب التوسع الكبير الذي تشهده دبي.

وبين أنه حتى 30 يونيو 2023، تجاوزت قيمة إجمالي الأصول الثابتة التي استثمرت فيها الهيئة 214 مليار درهم. وتبلغ القيمة الرأسمالية لمشاريع الهيئة في الفترة الممتدة بين عامي 2024 و2028 نحو 42 مليار درهم.

وقال معاليه: ((لدينا نمو قوي، متزايد ومستدام للطلب على الطاقة والمياه في دبي، حيث ارتفع الحمل الذروي للكهرباء عام 2023 إلى 9 %، والطلب الذروي على المياه إلى 5 %، نتيجة الازدهار العمراني والنمو الاقتصادي والزيادة المطردة في عدد السكان. وتوفر الهيئة خدماتها لسكان دبي الدائمين الذين تخطى عددهم 3.6 ملايين شخص، وأكثر من 4.7 ملايين شخص خلال فترة النهار)).

وأضاف: ((ضمن جهودنا لتعزيز العمل المناخي، حصرنا المشاريع الجديدة لتحلية المياه على تقنية التناضح العكسي باستخدام الطاقة النظيفة، حيث أسهم تحولنا نحو نموذج المُنتِج المستقل للمياه والطاقة (IWPP)، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، في استقطاب استثمارات تزيد قيمتها على 43 مليار درهم.

وضمن جهودنا لتعزيز الأمن المائي في دبي من مصادر مستدامة، وقعنا اتفاقيتي ((المساهمين)) و((شراء المياه)) للمرحلة الأولى من مشروع مجمع حصيان بقدرة إنتاجية تبلغ 180 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً بنظام المنتِج المستقل للمياه باستثمارات تفوق 3.3 مليارات درهم، وسيكون هذا المشروع أكبر محطة على مستوى العالم لتحلية المياه بالطاقة الشمسية)).

وأضاف: ((يدعم هذا المشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة الموارد المائية في دبي 2030، التي تركز على تعزيز الموارد المائية واستخدام أحدث التقنيات والحلول المبتكرة، حيث ستصل القدرة الإنتاجية للهيئة لتحلية المياه باستخدام تقنية التناضح العكسي إلى 303 ملايين جالون من المياه المحلاة يومياً بحلول عام 2030، ما يشكل 42% من القدرة الإنتاجية الإجمالية للمياه المحلاة، التي ستبلغ 730 مليون جالون يومياً)).

كما قال معالي الطاير: ((تتسم تقنية التناضح العكسي بعدد من المزايا التي تجعلها خياراً مثالياً مقارنة مع التقنيات الأخرى لتحلية المياه، ما يعزز الكفاءة التشغيلية ويدعم التوجه الاستراتيجي لزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة، كما أن المحطات التي تعتمد على تقنية التناضح العكسي تستهلك كمية أقل من الطاقة مقارنة بتقنيات تحلية المياه الأخرى، ما يعني كلفة تشغيلية أقل والحد من الانبعاثات والتأثيرات البيئية)).

وذكر معالي الطاير أنه ((وفقاً لاستراتيجية الهيئة فإن 100 % من إنتاج دبي من المياه المحلاة عام 2030، سيأتي من مزيج من الطاقة النظيفة، الذي يجمع بين مصادر الطاقة المتجددة والحرارة المهدورة، الأمر الذي سيجعل دبي تتجاوز الهدف المحدد عالمياً فيما يتعلق باستخدام الطاقة النظيفة في تحلية المياه، كما أن زيادة الكفاءة التشغيلية لفصل عملية تحلية المياه عن إنتاج الكهرباء ستوفر ما يقارب 13 مليار درهم حتى 2030 مع تخفيض 44 مليون طن من انبعاثات الكربون)).

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