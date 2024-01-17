محمد العبار: الانتهاء من تصميم برج «دبي كريك»

كشف محمد العبار مؤسس ((إعمار ونون)) عن الانتهاء من تصميم برج خور دبي ((دبي كريك))، بتصميم رائع سيكمل مع برج خليفة جمال مدينة دبي.

مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل تنفيذ المشروع وبيع الوحدات السكنية قريباً.

دور العمارة

وأشاد العبار برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبعد نظره في إدارة المشاريع، لافتاً إلى أن فكر سموه يجب أن يدرّس في أعرق الجامعات، ((فمنظوره في إدارة المشاريع والأزمات يشار له بالبنان)).

وناقش العبار خلال كلمته في منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع ((دور العمارة المميزة في مدن المستقبل))، والتجربة الرائدة لإمارة دبي من ناحية مواجهة التحديات ووضع الخطط الاستراتيجية وصولاً إلى النتائج الملموسة والمتمثلة في السمعة العالمية والعوائد الاقتصادية، بالإضافة لدور وسائل التواصل الاجتماعي في إبراز الإنجازات المعمارية في إمارة دبي ومن أهمها برج خليفة ودبي مول.

برج خليفة

وأوضح أن العمارة المميزة مثيرة للاهتمام، وفيما يخص تجربة إمارة دبي منذ البداية ((كان هناك حذر وصرامة في التعلم من تجارب المدن الأخرى، وإمارة دبي محظوظة بفريق العمل الذي نفذ مهامه باجتهاد على تحقيق الرؤية، لافتاً إلى أن الفريق نجح في إنشاء أطول برج في العالم ((برج خليفة)) الذي تميّز بجمال العمارة والتصميم.

دور

وتطرق العبار إلى دور وسائل التواصل الاجتماعي في نشر المحتوى الإيجابي عن معالم العمارة التي تتميز بالذوق والحداثة، حيث أصبح الجميع ومن مختلف دول العالم يشيد بأسلوب الحياة والتطور المتواصل الذي تشهده الإمارة وانعكاس هذا الأسلوب على السكان والزوار.

لا مستحيل

من جانب آخر، قال العبار أثناء حديثه مع الحضور: ((يوجد الكثير من المعاني التي يمكن أن نتعلمها ونأخذها من تجربة إمارة دبي أهمها أنه لا يوجد مستحيل، ويتجسد هذا المعنى عندما بدأت فكرة بناء أطول برج في العالم والتغلب على مخاوف كثيرة منها توفير وسائل السلامة والتحقق من كفاءة البناء)).

وأوضح أن العمارة في دبي تمتلك مقومات مهمة أبرزها الذوق الجيد باعتبار العمارة فناً رائعاً، بالإضافة لحرص الجميع على العمل بشغف لتوفير إدارة ناجحة للعمارة ومواصلة التقدم والتنمية.

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