حميد النعيمي: التعليم العالي ثروة كبيرة لا تقدر بثمن

شهد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمناء جامعة عجمان، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، حفل تخريج ((دفعة عام 2024)) من طلبة جامعة عجمان الذين تجاوز عددهم 200 خريج، والذي أقيم أمس في مركز الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض في الحرم الجامعي.

وأشاد صاحب السمو حاكم عجمان بالمستوى المميز الذي وصل إليه التعليم العالي بالدولة وبالنهضة الحضارية في كافة المجالات لاسيما التعليمية والعلمية وذلك بفضل رعاية واهتمام القيادة الرشيدة ودعمهما المتواصل لمسيرة العلم ومؤسساته.

وقال سموه: ((إن التعليم العالي ثروة كبيرة لا تقدر بثمن وهو الاستثمار الحقيقي في الإنسان والذي يعزز الصورة المشرقة لدولة الإمارات التي عرفت بنهضتها التنموية والتعليمية وإسهامها في دفع حركة النهضة الفكرية والعلمية والاقتصادية، والثقافية، والاجتماعية إقليمياً ودولياً)).

وأعرب صاحب السمو حاكم عجمان عن تهانيه الحارة للخريجين وأسرهم، مُشيداً بالحصاد الذي حققوه والذي يُظهر الجهود الطيبة التي بذلوها خلال مسيرتهم التعليمية، وصولاً إلى هذه اللحظات الغامرة بالفخر والاعتزاز.

حضر الحفل إلى جانب سموه، الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، عضو مجلس أمناء الجامعة.

وألقى الدكتور كريم الصغير، مدير جامعة عجمان، كلمة عبّر فيها عن جزيل الشكر والامتنان لصاحب السمو حاكم عجمان، على الدعم المستمر الذي يوليه للجامعة وعلى قيادته الحكيمة التي تسهم في تحقيق استراتيجية الجامعة، كما ألقى علي إسحاق حديد كلمة الخريجين التي أشاد فيها بالاهتمام الكبير الذي يحظَى به الطلبة في دولةِ الإمارات من قبل قيادتنا الحكيمة.

وقدم صاحب السمو حاكم عجمان بهذه المناسبة درع الجامعة إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش. كما قدّم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي درعاً مماثلة لصاحب السمو حاكم عجمان. وقام صاحب السمو حاكم عجمان يرافقه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، بتكريم خريجي الدراسات العليا وأوائل الكليات.

فيما قام سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي يرافقه الشيخ راشد بن حميد النعيمي والدكتور كريم الصغير، بمتابعة توزيع الشهادات على الخريجين وتكريم المتفوقين منهم. وسيقام حفل مخصص للطالبات الخريجات اليوم، في قاعة الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض في حرم الجامعة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز