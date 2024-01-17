سلطان بن أحمد: جامعة الشارقة حققت إنجازات علمية وأكاديمية

أشاد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، رئيس مجلس أمناء الجامعة، بما تحقق من منجزات علمية وأكاديمية وبحثية في الجامعة خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه أمس اجتماع مجلس أمناء الجامعة 56 الذي عقد أمس في الجامعة، مؤكداً سموه استمرار الجهود لتحقيق المزيد من الإنجازات، والحصول على المراتب المتقدمة في مختلف التصنيفات العالمية، والتركيز على جودة العملية التعلمية.

واعتمد مجلس الأمناء تخريج 1709 طلاب وطالبات أنهوا متطلبات التخرج في فصل الصيف 2022 - 2023، وفصل الخريف 2023 - 2024 منهم 46 في برامج الدكتوراه، و226 في برامج الماجستير، وطالبان في برنامج دبلوم الدراسات العليا، و1435 في برامج البكالوريوس.

كما اعتمد المجلس إنشاء مركز التميز في مجال السرطان في معهد البحوث الطبية والعلوم الصحية بالجامعة، وتشكيل لجنة من أعضاء المجلس لوضع آلية للتوطين تستهدف تنظيم ودعم توطين الوظائف الأكاديمية والإدارية في الجامعة.

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