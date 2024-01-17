نهيان بن مبارك يحضر أفراح المزروعي والمحيربي في أبوظبي

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش حفل الاستقبال الذي أقامه عبدالله علي سعيد المزروعي بمناسبة زفاف نجله ((علي)) إلى كريمة خلفان خادم خلفان المحيربي.

وهنّأ معاليه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة، وأن ينعم الله تعالى عليهما بالبنين والرفاه والاستقرار، داعياً الله العلي القدير أن يديم على دولتنا وشعبنا الأمن والسعادة والاستقرار. كما حضر الحفل، الذي أقيم بمجلس المشرف في أبوظبي، عدد من كبار الشخصيات وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة وجمع غفير من الأهل والأصدقاء وتخللت الحفل فقرات تراثية وشعبية.

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