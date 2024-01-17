5 إجراءات للحد من العنف الأسري و7 خدمات للضحايا

كشفت مؤسسة دبي لرعاية النساء عن اتخاذها 5 إجراءات من شأنها الحد من العنف الأسري ضد النساء والأطفال، إضافة إلى توفيرها 7 خدمات رئيسية لضحايا العنف في المؤسسة تتمثل في الإيواء الآمن، الخدمات الصحية، والاجتماعية والنفسية.

وأوضحت غنيمة البحري، مدير إدارة الرعاية والتأهيل في مؤسسة دبي لرعاية النساء، لـ((البيان))، أن المؤسسة تتخذ العديد من التدابير والإجراءات التي من شأنها الحد من العنف الأسري ضد النساء والأطفال، وأفادت بأنه يأتي في مقدمة تلك الإجراءات:

التثقيف المجتمعي والأسري حول أشكال العنف، والتوعية بأهمية نبذه، وعدم تبني سلوك العنف في المنزل وكذلك تعزيز الوعي داخل المدارس وجهات العمل ووسائل التواصل الاجتماعي.

إيواء آمن

ولفتت إلى توفير المؤسسة 7 خدمات رئيسية لضحايا العنف في المؤسسة تتمثل في الإيواء الآمن، والخدمات الصحية، والاجتماعية، والنفسية، والأنشطة الترفيهية وبرنامج تمكين الحالات، والخدمات القانونية، والخط الساخن.

وتابعت: تحرص المؤسسة على تشجيع النساء والأطفال وغيرهم من أفراد المجتمع للإبلاغ عن العنف لدى الجهات المختصة كالشرطة ودور الإيواء ومراكز الحماية، خصوصاً لو كان العنف مستمراً ويشكل خطورة عالية.

كما تحرص المؤسسة على تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي للنساء والأطفال المتعرضين للعنف ويشمل ذلك تزويدهم بخطة الحماية والسلامة المعتمدة من جانب المؤسسة في حال تعرضهم للعنف.

علاج باللعب

وأضافت أن المؤسسة تطلق باستمرار حزمة مبتكرة من المبادرات التي تهدف إلى توفير الأمان لضحايا العنف، مؤكدة أن إدارة الرعاية والتأهيل تعمل على تطوير أسلوب العلاج باللعب ليشمل البالغين إلى جانب الأطفال.

ولفتت إلى أن المؤسسة تطلق باستمرار حملات توعوية لتعريف أفراد المجتمع، خصوصاً المرأة والطفل، بكيفية حماية أنفسهم من التعرض للعنف، وضرورة أن يلجأوا للمؤسسة من خلال خط المساعدة 800111 أو غيرها من الجهات المعنية لطلب المساعدة، وعدم الصمت عند تعرضهم للعنف لما سيكون له من آثار سلبية عليهم وعلى المجتمع بشكل عام.

عنف لفظي

وأشارت إلى أن الإدارة تتعامل مع حالات العنف الأسري وحالات الاتجار في البشر وسوء معاملة الأطفال، سواء من داخل محيط الأسرة أو من الخدم، مشيرة إلى أن العنف اللفظي والنفسي يعتبران من أكثر الحالات الشائعة في العنف ضد الأطفال، وترد البلاغات بهذين الشأنين غالباً من المدارس، بسبب ملاحظة المعلمات ما يعانيه هؤلاء الأطفال من إهمال، وما يبدو على سلوكهم من اضطرابات سواء في النوم أو الشهية أو التبول اللاإرادي.

وأفادت بأن المؤسسة عقدت شراكات مع المؤسسات النسائية ومنظمات المجتمع المدني خارج الدولة لمتابعة الحالات، كما توفر كافة الجلسات والخدمات النفسية والاجتماعية والقانونية والترفيهية والصحية مجاناً لحالات الإيواء، بالتعاون مع المؤسسات والجهات ومكاتب المحاماة، فضلاً عن تنظيمها لدورات تدريبية وتأهيلية للحالات لمساعدتها على الدخول لسوق العمل أو البدء بمشروع صغير تقتات منه.

برامج ترفيهية

وأكدت البحري حرص المؤسسة على تقديم برامج ترفيهية لضحايا العنف خلال فترة تواجدهم في الإيواء، إضافة إلى تنظيم العديد من ورش العمل والفعاليات الأخرى مثل الشواء والسينما الخارجية والفنون والأشغال اليدوية والمسابقات الترفيهية وتوفير وجبات من المطاعم السريعة للترفيه عنهم.

ولفتت إلى توفير المؤسسة لبرامج تمكين للنساء من ضحايا العنف تسهم في إعادة تأهيلهن على المستوى الحرفي والمهني والتعليمي والاقتصادي، لكي يتمكن من اكتساب القوة والمهارات اللازمة لإعادة السيطرة على مجريات الأمور في حياتهن.

وأردفت أن المؤسسة تعتمد 7 أهداف رئيسية لبرامج تأهيل ضحايا العنف تتمثل في مساعدة الضحايا في الحصول على مهنة لتحسين دخلهن المادي، وكسر دائرة العنف من خلال تمكينهن من العديد من المهارات التي تساعدهن على الخيار الصحيح وهو ((قول لا للعنف))، وتنمية مواهبهن، ودمجهن في المجتمع، وإعادة تأهيلهن، ودعمهن نفسياً واجتماعياً، وتعزيز شعور الثقة بالنفس وتقدير الذات.

خدمات مباشرة

وأشارت مديرة إدارة الرعاية والتأهيل)): أن الإدارة هي المعنية بتقديم الخدمات المباشرة للنساء والأطفال من ضحايا العنف والاستغلال، وتضم أربعة أقسام متخصصة وهي: الخدمات الاجتماعية، والنفسية، والإيواء، ومركز الاتصال الذي يدير الخط الساخن للمؤسسة ويعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات.

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