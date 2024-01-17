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سعود بن صقر يستقبل القنصل العام للهند

1/17/2024 7:21:38 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة أمس، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، ساتيش كومار سيفان، القنصل العام لجمهورية الهند في دبي والإمارات الشمالية، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله الجديد.

ترحيب

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالقنصل العام، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يسهم في تعزيز أواصر التعاون المشترك مع جمهورية الهند

في مختلف الصعد.

علاقات

وعبر ساتيش كومار سيفان، عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مثنياً على العلاقات القوية التي تربط البلدين الصديقين.

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