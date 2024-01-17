سعود بن صقر يستقبل القنصل العام للهند

(MENAFN
- Al-Bayan)
استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة أمس، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، ساتيش كومار سيفان، القنصل العام لجمهورية الهند في دبي والإمارات الشمالية، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله الجديد.
ترحيب
ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالقنصل العام، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يسهم في تعزيز أواصر التعاون المشترك مع جمهورية الهند
في مختلف الصعد.
علاقات
وعبر ساتيش كومار سيفان، عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مثنياً على العلاقات القوية التي تربط البلدين الصديقين.
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