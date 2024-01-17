بتوجيهات محمد بن راشد.. 67 مليون درهم لدعم غزة و«اليونيسف»

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تعهدت مؤسسة ((مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية)) بتقديم نحو 37 مليون درهم (10 ملايين دولار) لدعم القطاع الصحي في غزة، لمساعدته على توفير المستلزمات الطبية الأساسية للسكان، وخصوصاً لفئة الأطفال في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها غزة.

كما أعلنت مؤسسة ((مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية)) عن تقديم نحو 30 مليون درهم ((8.1 ملايين دولار))، لدعم برامج منظمة الأمم المتحدة للطفولة ((اليونيسف)).

وتفصيلاً، وقّعت مؤسسة ((مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية)) خطاب نوايا مع منظمة الصحة العالمية، لدعم الجهود الإنسانية والنهوض بالاحتياجات الصحية العاجلة لسكان قطاع غزة، وذلك على هامش مشاركتها في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس السويسرية، والذي يعقد في الفترة من 15 إلى 19 يناير الجاري تحت شعار ((إعادة بناء الثقة)).

ويجسد توقيع خطاب النوايا، الذي وقعه معالي محمد القرقاوي، الأمين العام لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، والدكتور تيدروس غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، التزام مؤسسة المبادرات بالعمل على تحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، ودعم القطاع الصحي الذي يعاني من نقص حاد في الموارد والقدرات.

نهج راسخ

وقال معالي محمد القرقاوي، الأمين العام لمؤسسة ((مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية)): يأتي هذا التعهد المبدئي بمساندة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية، وتلبية احتياجاته الأساسية، خصوصاً في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها سكان القطاع.

وأضاف معاليه: ((يأتي التعاون الجديد مع منظمة الصحة العالمية في إطار شراكة وثيقة بين الجانبين، كما تمثل المساهمة المالية الجديدة تجسيداً لنهج دولة الإمارات الراسخ في تسخير كل الجهود والإمكانات للتخفيف من معاناة الأشقاء)).

وأشار معالي محمد القرقاوي إلى أن جهود مؤسسة المبادرات ستبقى متواصلة من أجل تعزيز قدرات القطاع الصحي في غزة لتمكينه من تقديم الرعاية الطبية والاستجابة الطارئة لاحتياجات سكان القطاع.

إمدادات منقذة للحياة

من جانبه قال الدكتور تيدروس غيبريسوس: ((نشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومؤسسة ((مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية)) على دعم الجهود الطارئة التي تقوم بها منظمة الصحة العالمية في غزة، ويكتسب التعاون الجديد أهمية خاصة.

حيث يأتي هذا التعهد المبدئي في وقت تتفاقم فيه الأوضاع الإنسانية في غزة، ويشهد القطاع الصحي فيها تدهوراً كبيراً نتيجة الاستهداف المستمر لمرافق الرعاية الصحية ونقص المستلزمات الطبية، ما أدى إلى عدم القدرة على توفير استجابة طبية كافية)).

ضمان توافر الإمدادات

وبموجب خطاب النوايا، ستقدم مؤسسة ((مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية))، وفق التعهد المبدئي، الدعم لمنظمة الصحة العالمية لتنفيذ مجموعة من المشاريع الصحية في قطاع غزة، تشمل دعم مستشفيات القطاع وتوفير الإمدادات الطبية الطارئة والدعم اللوجستي، وتقديم الخدمات الصحية للمستفيدين المستهدفين، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي، خاصة للأطفال، والعمل على الوقاية من العدوى ومكافحتها.

ويدعم التمويل المرتقب من مؤسسة المبادرات الخطة التشغيلية للمنظمة في الأراضي الفلسطينية، التي تركز على ضمان توافر الإمدادات والمعدات الطبية المنقذة للحياة في غزة، فضلاً عن توافر الوقود اللازم لتشغيل المنشآت الصحية.

شراكة جديدة

وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أعلنت مؤسسة ((مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية)) عن تقديم نحو 30 مليون درهم ((8.1 ملايين دولار)) لدعم برامج منظمة الأمم المتحدة للطفولة ((اليونيسف))، حيث وقعت المؤسسة التزام شراكة مع ((اليونيسف))، بهدف تحسين شروط الحياة وتوفير شبكة أمان غذائي للفئات الضعيفة من الأطفال والنساء في دول عدة حول العالم، خاصة تلك التي تواجه أزمات وظروفاً صعبة، ويعاني فيها الأطفال والنساء من مشكلات معيشية حادة وسوء في التغذية.

ويطمح الجانبان في أن تكون الشراكة الجديدة خطوة مهمة تسهم في ضمان حصول كل طفل وامرأة على التغذية اللازمة لحمايتهم من سوء التغذية، وتساعد على تحقيق إمكاناتهم التنموية على المدى الطويل.

وبموجب هذه الشراكة، تنضم مؤسسة ((مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية)) إلى مجموعة من الشركاء العالميين، مثل مؤسسة ((بيل ومليندا جيتس)) ومؤسسة ((صندوق الاستثمار للأطفال ((CIFF))))، بتقديم نحو 30 مليون درهم ((8.1 ملايين دولار)) كمساهمة في صندوق تغذية الطفل ((CNF))، الذي تديره ((اليونيسف))، وهو عبارة عن آلية تمويل جديدة صممت لتسريع تنفيذ السياسات والبرامج والمساعدات الموجهة لإنهاء ظاهرة هزال الأطفال.

حيث سيمكن هذا التبرع صندوق تغذية الطفل من توفير مكملات غذائية أساسية ووجبات علاجية لأكثر من 270 ألف طفل وامرأة خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهو ما ينسجم مع أهداف مؤسسة ((مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية))، في مكافحة الجوع وسوء التغذية، ومساعدة الفئات الأقل حظاً حول العالم.

إطار عمل شامل

وقال سعيد العطر، الأمين العام المساعد لمؤسسة ((مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية)): ((التعاون مع ((اليونيسف)) يأتي من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بدعم المحتاجين، ويمثل دعم صندوق تغذية الطفل بنحو 30 مليون درهم لتوفير مكملات غذائية أساسية ووجبات لأكثر من 270 ألف طفل وامرأة خلال السنوات الثلاث المقبلة امتداداً لشراكات عدة أبرمتها مؤسسة ((مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية)) مع المنظمات الأممية، من أجل تكثيف الجهود لوضع سياسات وحلول مستدامة، وتوفير التمويل اللازم لتطبيقها)).

وأضاف: ((يعكس دعم مؤسسة المبادرات لصندوق تغذية الطفل ((CNF))، الذي أطلقته منظمة اليونيسف بهدف القضاء على مشكلة هزال الأطفال في جميع أنحاء العالم، إدراكنا لحجم مشكلة سوء تغذية الأطفال وما لها من تأثير يعرقل مسيرة التنمية والتقدم المجتمعي والاقتصادي، ومن ثقتنا بأن إطار العمل الشامل الذي يستند إليه صندوق تغذية الطفل قادر على إحداث تغيير هادف ومستدام في سياق الوقاية من مشاكل هزال الأطفال وعلاجها والقضاء على مسبباتها.

مجتمعات ضعيفة

وقالت كيتي فان دير هايدن، نائب المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة ((اليونيسف)): ((نثمن هذه الشراكة مع مؤسسة ((مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية))، الهادفة لدعم برامج تغذية الأطفال والأمهات في المجتمعات الأكثر هشاشة وفقراً.

إن التغذية السليمة هي أساس بقاء الأطفال ونموهم وتطورهم، فالأطفال الذين يحصلون على تغذية جيدة لديهم قدرة أفضل على النمو والتطور والتعلم، وتحقيق طموحاتهم، كما أنهم أكثر قدرة على مقاومة الأمراض وتحمل الأزمات، ونتطلع من خلال هذه الشراكة مع مؤسسة ((مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية)) إلى تحقيق نتائج ملموسة لتحسين تغذية الأطفال والنساء)).

وتعتبر الشراكة بين مؤسسة ((مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية)) و((اليونيسف)) بمثابة التزام متجدد نحو توفير مستقبل أفضل للفئات الأكثر ضعفاً من الأطفال والنساء، ودليل على التعاون الوثيق وتضافر الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة في مواجهة تحديات عالمية متصاعدة، من أبرزها انعدام المساواة والصراعات والأزمات المناخية.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن نقص التغذية يقف وراء وفاة 1.3 مليون طفل سنوياً في العالم، أي 45% من مجموع وفيات الأطفال، حيث يعاني 52 مليون طفل دون سن الخامسة من الهزال، و17 مليون طفل من الهزال الشديد، و155 مليون طفل من التقزم، في حين يعاني 41 مليون طفل من فرط الوزن أو السمنة.

قضاء على الجوع

وتضم مبادرات مؤسسة ((مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية)) عشرات المبادرات والمؤسسات التي تنفذ برامج العمل الخيري والإنساني في مختلف أنحاء العالم ضمن خمسة محاور رئيسية، هي المساعدات الإنسانية والإغاثية، والرعاية الصحية ومكافحة المرض، ونشر التعليم والمعرفة، وابتكار المستقبل والريادة، وتمكين المجتمعات، بما يدعم العمل الإنساني المؤسسي، ويحقق استدامته، ويوسع أثره الإيجابي، ويكرس ثقافة الأمل في المنطقة والعالم، ويسهم في تحقيق التنمية المنشودة لمستقبل أفضل.

وأنفقت مؤسسة ((مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية))، من خلال محاورها الخمسة 1.4 مليار درهم في العام 2022، أسهمت في تحسين حياة 102 مليون إنسان في 100 دولة، واستفاد من برامج ومبادرات محور المساعدات الإنسانية والإغاثية 30 مليوناً و200 ألف إنسان بزيادة نحو 7.3 ملايين مستفيد عن العام 2021، ووصل حجم إنفاق مختلف المبادرات والمشاريع والبرامج تحت هذا المحور إلى 910 ملايين درهم، بزيادة 493 مليوناً عن العام 2021.







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