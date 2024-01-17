141 طائرة لإغاثة غزة خلال 73 يوماً

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل الإمارات جهودها الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية ((الفارس الشهم 3))، وذلك بتسيير جسر جوي بلغ 141 طائرة لليوم الـ73.

إضافة إلى سفينة شحن، و209 شاحنات نقلت المساعدات براً عبر مصر إلى القطاع، بإجمالي 10305 أطنان من المساعدات الإغاثية، وإنشاء 6 محطات تحلية مياه بقدرة إنتاجية 1.2 مليون جالون يومياً، كما استقبلت 1680 حالة مرضية للعلاج في مستشفيات الدولة، بالإضافة إلى 395 حالة بالمستشفى الميداني في غزة.

وذلك من أجل تخفيف معاناة المدنيين في القطاع، والذين يواجهون ظروفاً استثنائية حرجة، وخاصة النساء والأطفال، إذ يواصل الجسر الإماراتي نقل المستلزمات الطبية والمساعدات الغذائية والإغاثية العاجلة للأشقاء الفلسطينيين.

عملية إنسانية

وكان صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، قد أمر العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، ببدء عملية ((الفارس الشهم 3)) الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

كما أمر سموه قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، بالتعاون والتنسيق الشامل مع كل من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية، وباقي المؤسسات الإنسانية والخيرية في الدولة، لتقديم الدعم الإنساني إلى الشعب الفلسطيني.

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