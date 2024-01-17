30 فعالية متنوعة في أسبوع جمارك دبي التاسع

تنطلق فعاليات أسبوع جمارك دبي التاسع تحت شعار ((التمكين الرقمي نحو شراكات فاعلة)) خلال الفترة من 22 إلى 26 يناير الجاري، والذي تنظمه جمارك دبي للعام التاسع على التوالي لمشاركة العالم الاحتفال باليوم العالمي للجمارك في 26 يناير من كل عام، وتهدف فعاليات الأسبوع إلى تعزيز الشراكات، ودعم تمكين التحول الرقمي للخدمات الجمركية، إضافة إلى توعية كل فئات المجتمع بدور العمل الجمركي في تحقيق التنمية المستدامة وحماية المجتمع، ومن المقرر أن تنظم الدائرة 30 فعالية متنوعة على مدار الأسبوع بمشاركة منظمة الجمارك العالمية، الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، مدراء عموم الدوائر الجمركية المحلية، نخبة من المسؤولين الجمركيين، مجلس دبي لأمن المنافذ، سلطات المناطق الحرة في دبي، مؤسسة مطارات دبي، وعدد من خبراء التقنية، وتتوج فعاليات الأسبوع بتنظيم ((منتدى اليوم العالمي للجمارك)) 26 يناير ويتخلله كلمة خاصة بهذه المناسبة من إيان سوندرز الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية، وحلقة نقاشية موسعة بعنوان ((مستقبل الجمارك واستخدامات الذكاء الاصطناعي))، كما تتضمن الفعاليات تنظيم ملتقى جمارك دبي الإعلامي.

وأكد أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة أن تنظيم أسبوع جمارك دبي للعام التاسع يعكس الدور الريادي للدائرة في مواكبة التطورات والتوجهات العالمية في القطاع الجمركي، حيث تتماشى فعاليات الدائرة خلال الأسبوع مع توجهات منظمة الجمارك العالمية ورؤيتها وموضوعها، ((شراكات هادفة وفاعلة مع شركاء الجمارك)).

وقال خليل صقر بن غريب مدير إدارة الاتصال المؤسسي رئيس اللجنة المنظمة لأسبوع جمارك دبي: ((تشهد فعاليات أسبوع جمارك دبي زخماً كبيراً في نسخته التاسعة، ونعمل على إخراج فعاليات الأسبوع بالصورة التي تحقق النتائج المرجوة منها، وإشراك الشركاء الاستراتيجيين والعملاء والجهات الجمركية وقطاعات الأعمال والتجار وأفراد المجتمع في الفعاليات المتنوعة)).

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