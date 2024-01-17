Thursday, 18 January 2024 03:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


30 فعالية متنوعة في أسبوع جمارك دبي التاسع

1/17/2024 7:21:37 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تنطلق فعاليات أسبوع جمارك دبي التاسع تحت شعار ((التمكين الرقمي نحو شراكات فاعلة)) خلال الفترة من 22 إلى 26 يناير الجاري، والذي تنظمه جمارك دبي للعام التاسع على التوالي لمشاركة العالم الاحتفال باليوم العالمي للجمارك في 26 يناير من كل عام، وتهدف فعاليات الأسبوع إلى تعزيز الشراكات، ودعم تمكين التحول الرقمي للخدمات الجمركية، إضافة إلى توعية كل فئات المجتمع بدور العمل الجمركي في تحقيق التنمية المستدامة وحماية المجتمع، ومن المقرر أن تنظم الدائرة 30 فعالية متنوعة على مدار الأسبوع بمشاركة منظمة الجمارك العالمية، الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، مدراء عموم الدوائر الجمركية المحلية، نخبة من المسؤولين الجمركيين، مجلس دبي لأمن المنافذ، سلطات المناطق الحرة في دبي، مؤسسة مطارات دبي، وعدد من خبراء التقنية، وتتوج فعاليات الأسبوع بتنظيم ((منتدى اليوم العالمي للجمارك)) 26 يناير ويتخلله كلمة خاصة بهذه المناسبة من إيان سوندرز الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية، وحلقة نقاشية موسعة بعنوان ((مستقبل الجمارك واستخدامات الذكاء الاصطناعي))، كما تتضمن الفعاليات تنظيم ملتقى جمارك دبي الإعلامي.

وأكد أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة أن تنظيم أسبوع جمارك دبي للعام التاسع يعكس الدور الريادي للدائرة في مواكبة التطورات والتوجهات العالمية في القطاع الجمركي، حيث تتماشى فعاليات الدائرة خلال الأسبوع مع توجهات منظمة الجمارك العالمية ورؤيتها وموضوعها، ((شراكات هادفة وفاعلة مع شركاء الجمارك)).

وقال خليل صقر بن غريب مدير إدارة الاتصال المؤسسي رئيس اللجنة المنظمة لأسبوع جمارك دبي: ((تشهد فعاليات أسبوع جمارك دبي زخماً كبيراً في نسخته التاسعة، ونعمل على إخراج فعاليات الأسبوع بالصورة التي تحقق النتائج المرجوة منها، وإشراك الشركاء الاستراتيجيين والعملاء والجهات الجمركية وقطاعات الأعمال والتجار وأفراد المجتمع في الفعاليات المتنوعة)).

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN17012024000110011019ID1107734907

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث