«جينيتك» تفتتح مركز تجارب متطوراً في دبي

أعلنت شركة جينيتك، المتخصصة عالمياً في مجال تطوير الحلول الأمنية الموحدة، وحلول السلامة العامة، وعمليات الأعمال وذكاء الأعمال، عن افتتاح مركز تجارب حديث ومتطور في دبي، بالإضافة إلى نقل مكتبها في دبي إلى موقع جديد في المدينة، بهدف استيعاب النمو المستمر، وتنامي حضور الشركة في المنطقة.

ويقع مكتب الشركة الجديد ومركز التجربة الذي يحمل اسم DBXC، في منطقة ون سنترال بمركز دبي التجاري العالمي، وهما يتضمنان حلولاً مبتكرة من جينيتك، ومنظومتها الواسعة من شركاء التكنولوجيا الرائدين في الصناعة. وستكون المنشأة الجديدة بمثابة مركز لشركاء وعملاء جينيتك من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا.

ويضم مركز التجربة أيضاً، مركز تكنولوجيا يعمل كمركز عمليات أمنية بطاقة كاملة، يتيح للعملاء والشركاء من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، معرفة الطرق التي يمكن لحلول جينيتك من خلالها أن تعزز أمنهم وعملياتهم بشكل مباشر.

ومن الميزات الأخرى التي توفرها المنشأة الجديدة، مركز تدريب ومساحة عمل عصرية، تستوعب فريق عمل جينيتك الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، الذي يشهد نمواً متسارعاً، فضلاً عن قاعات لعقد الاجتماعات مع الشركاء، مصممة خصيصاً، بما يجعل منها مركزاً للتعاون والتعليم والابتكار.

وقال فراس جاد الله المدير الإقليمي لشركة جينيتك في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا: ((إن التزامنا بدعم عملائنا وشركائنا في المنطقة ثابت لا يتزحزح، لا سيما في ظل التهديدات دائمة التطور والتعقيد من حولنا. ويجسد مركز التجربة الجديد هذا التزامنا الراسخ بتمكين شركاء التوزيع وعملائنا بالأدوات والمعرفة اللازمة التي تتيح لهم التعامل مع المشهد الأمني المعقد بكفاءة وثقة)).

جدير بالذكر أن مركز التجربة الجديد في دبي، يمثّل أحدث إضافة إلى مراكز تجارب جينيتك، والتي تنتشر في كلٍّ من مونتريال وباريس ولندن وسنغافورة ومكسيكو سيتي وواشنطن العاصمة.

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