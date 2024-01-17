2.9 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أكثر من 2.9 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 850 مبايعة بقيمة 2.56 مليار درهم، منها 41 مبايعة للأراضي بقيمة 343.01 مليون درهم و809 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 2.22 مليار درهم. وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 33 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وقد تصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 10 مبايعات بـ 47.76 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 8 مبايعات بـ12.17 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 78.95 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 75 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيراً مبايعة بقيمة 68.61 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 98 مبايعة بقيمة 170.32 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 92 مبايعة بقيمة 88.91 مليون درهم وثالثة في مدينة دبي الملاحية بتسجيلها 74 مبايعة بقيمة 161.28 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 257.17 مليون درهم منها 9 رهون أراضٍ بقيمة 23.09 مليون درهم و95 رهن فلل وشقق بقيمة 234.08 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة أم الشيف بقيمة 96 مليون درهم وأخرى في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 23.72 مليون درهم. أما الهبات فقد شهدت تسجيل 24 هبة بقيمة 103.79 ملايين درهم وكان أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 51.08 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 12.22 مليون درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز