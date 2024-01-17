«بلومبيرغ»: دبي تستهدف التحول إلى مركز عالمي لتصنيع الإلكترونيات

تستهدف دبي التحول إلى مركز عالمي لتصنيع الإلكترونيات، وذلك بعدما نجحت بفضل سياساتها الداعمة للأعمال والحوافز الضريبية في أن تصبح مركزاً إقليمياً لتصنيع الإلكترونيات في السنوات الأخيرة، حسب ما ذكر تقرير لوكالة بلومبيرغ أمس.

ويأتي ذلك التحول بعدما أطلقت الإمارات سلسلة من المبادرات لزيادة مساهمة القطاع الصناعي إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031 من 133 مليار درهم في عام 2021، للانتقال من الاقتصاد القائم على النفط إلى اقتصاد متنوع يعتمد على قطاعات مختلفة لخلق وظائف جديدة وتحفيز الابتكار.

كما أطلقت دبي مبادرات عديدة بالتزامن مع رؤية دولة الإمارات لتعزيز قدراتها التصنيعية. وارتفعت حصة التصنيع الكلي في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي إلى 8.6% في عام 2022 من خلال اتخاذ تدابير مثل الوصول المفتوح لأصحاب الأعمال والمستثمرين من جميع الجنسيات.

كذلك، ولكون دبي مركزاً لتجارة التجزئة والخدمات اللوجستية، فهي تعد واحدة من الأسواق الرئيسة على المستوى الإقليمي للإلكترونيات الاستهلاكية، وهو ما يعطي دفعة لصناعة الإلكترونيات. وتم تقدير الإنفاق الاستهلاكي في هذا القطاع بما يزيد على 11 مليار درهم في عام 2021.

شركات رائدة

كما أنشأت العديد من شركات التكنولوجيا العالمية الرائدة مثل ((شارب)) و((إتش بي)) مراكز للتصنيع في دبي. وأسست أكثر من 40 شركة تكنولوجيا أخرى أعمالها في دبي عام 2022 حيث اجتذبت الإمارة استثمارات أجنبية بقيمة 23 مليار دولار (نحو 85 مليار درهم). وتتطلع دبي إلى جذب 500 شركة تكنولوجيا بحلول عام 2028 لإعطاء دفعة قوية لقطاع الإلكترونيات الاستهلاكية والطباعة ثلاثية الأبعاد وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

ولقد دفعت مجموعة من العوامل صعود دبي كمركز صناعي ناشئ في المنطقة، حيث تعد المبادرات الحكومية الطموحة وبيئة الأعمال المواتية والقوى العاملة الماهرة والدعم المستمر للصناعة من بين العوامل الرئيسة التي تساعد الإمارة في مسعاها للبروز كمركز عالمي لتصنيع الإلكترونيات.

علاوة على ذلك، استثمرت دبي بكثافة في تطوير البنية التحتية الحديثة ذات المستوى العالمي والمناطق الحرة المتطورة مثل المنطقة الحرة بجبل علي، ومنطقة ميدان الحرة، ومركز دبي للسلع المتعددة، ومدينة دبي الصناعية، وغيرها. وتضم جافزا مجموعة متخصصة في الإلكترونيات تضم أكثر من 1300 شركة من 89 دولة. وتوفر المنطقة الحرة الممتدة على مساحة 1.11 مليون متر مربع فرص عمل لنحو 9000 شخص.

وتقدم المنطقة الحرة مجموعة من الحوافز مثل إعفاء الرسوم الجمركية، وسهولة الترخيص، وملكية أجنبية بنسبة 100%، وإعفاء من الضريبة على الشركات لمدة 50 عاماً، وإعفاء من رسوم الاستيراد أو إعادة التصدير، وعدم وجود قيود على المواهب أو الموظفين الأجانب، وأكثر من 83000 مليون متر مربع متر من مستودعات التخزين. وتضم المنطقة الحرة شركات متعددة الجنسيات مثل سوني، وسامسونج، وفيليبس، وهيتاشي، وشارب، وإل جي، وإتش بي، وتوشيبا، ونيكون، وأوراكل وغيرها.

وتركز دبي أيضاً على توفير القوى العاملة الماهرة لتلبية الطلب على التصنيع الحديث القائم على التكنولوجيا. ونفذت الإمارة العديد من البرامج التدريبية ومبادرات تنمية المهارات في الجامعات والكليات المهنية. وتساعد هذه البرامج على تلبية الاحتياجات المحددة لقطاع الإلكترونيات وتضمن توفر مجموعة من الموظفين المؤهلين بسهولة.

كما تعد الإمارة بوابة للأسواق في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوبي آسيا، وهذا القرب من قاعدة واسعة من المستهلكين يجعل دبي موقعاً مثالياً للمصنعين الذين يبحثون عن قنوات توزيع فعالة.

إضافة إلى ذلك، فإن العديد من الاتجاهات مثل شبكات الجيل الخامس والمنازل الذكية والواقع الافتراضي المعزز ستعزز النمو في قطاع الإلكترونيات الاستهلاكية في دبي. واختتمت الوكالة بأن مستقبل دبي في التحول إلى مركز لتصنيع الإلكترونيات مثل الحواسيب والطائرات من دون طيار والهواتف وغيرها يبدو مشرقاً.

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