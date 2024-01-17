«الإمارات دبي الوطني» يوفر خدمات حسابات الضمان العقاري في رأس الخيمة

وقّع بنك الإمارات دبي الوطني اتفاقية مع بلدية رأس الخيمة بهدف تقديم خدمات حساب الضمان واعتماده ضمن قوائم أمناء الحساب المعتمدين لدى إدارة التنظيم العقاري ببلدية رأس الخيمة، وذلك لتمكينهم من تزويد خدمة فتح حساب ضمان خاص بالمشاريع العقارية على الخارطة للمطورين المسجلين في الإمارة. وتدعم هذه الشراكة الاستراتيجية نمو القطاع العقاري في دولة الإمارات، خصوصاً في ظل عودة ارتفاع الطلب على المشاريع السكنية.

جرى حفل التوقيع الرسمي يوم الأربعاء الموافق 10 يناير في مقر بلدية رأس الخيمة، بحضور منذر بن محمد بن شكر الزعابي، مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة وراشد محمد علي السركال، رئيس قطاع المؤسسات الحكومية لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، إلى جانب موظفي الجهتين.

وتتيح هذه الاتفاقية للبنك تقديم خدمات حسابات الضمان في سوق رأس الخيمة العقاري من خلال خدمة أمين حساب الضمان. وتضمن خدمات حسابات الضمان التي يقدمها البنك وجود منصة آمنة ومتوافقة مع جميع المتطلبات.

ويمثل حصول بنك الإمارات دبي الوطني أخيراً على ترخيص لتقديم خدمات حسابات الضمان في إمارة رأس الخيمة إنجازاً مهماً من شأنه أن يعزز أهداف نموه.

ولا تقتصر أهمية الشراكة بين البنك وبلدية رأس الخيمة على تمكينه من لعب دورٍ محوري في تسهيل إطلاق وتنفيذ المشاريع العقارية على الخارطة في إمارة رأس الخيمة فحسب، بل تسهم أيضاً في تسريع نمو أعمال قطاع إدارة النقد لبنك الإمارات دبي الوطني في الإمارة.

وقال أحمد القاسم، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: ((يلعب بنك الإمارات دبي الوطني دوراً رئيسياً في نمو القطاع العقاري عبر ما يقدمه من حلول آمنة ومبتكرة تلبي احتياجات عملائه.

ويؤكد إطلاقنا خدمات حسابات الضمان العقاري في رأس الخيمة التزامنا بتسهيل المعاملات العقارية ودعم إنجازها بكفاءة وتوفير راحة البال والطمأنينة للمشترين والمستثمرين الذين يأتمنوننا على أموالهم.

وتأتي شراكتنا مع بلدية رأس الخيمة لتقديم خدمات الضمان العقاري للمطورين في توقيت مثالي يشهد فيه القطاع العقاري في الإمارة ازدهاراً ملموساً. كما تتماشى مع أهدافنا لتوسيع أعمالنا في مجال خدمات الضمان، وبالتالي تعزيز دورنا المحوري في تنويع الاقتصاد الوطني وترسيخ ريادتنا في هذا المجال الحيوي)).

وقال منذر الزعابي: ((الاتفاقية تأتي في إطار التنسيق الدائم مع الجهات الحكومية والخاصة والشركاء الاستراتيجيين لتوحيد الجهود بما يخدم تطلعات المتعاملين في الإمارة، ولتحقيق المزيد من التطور في تطبيق أفضل الممارسات في العمل والحرص على تقديم سبل التعاون والتسهيل على لكل الأنشطة العقارية.

كما أنها تعزز مكانة البلدية كونها إحدى الجهات الرائدة في مجال تحقيق الشراكات مع الجهات الاستثمارية)).

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