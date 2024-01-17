«جلف كرافت» تستضيف وفداً صينياً في حوض بناء السفن

(MENAFN
- Al-Bayan)
استضافت ((جلف كرافت))، لصناعة اليخوت الفاخرة ويخوت السوبر واليخوت الضخمة في الشرق الأوسط وآسيا، وفداً من جمهورية الصين الشعبية في مرافقها بإمارة أم القيوين.
وكان محمد بن حسين الشعالي، رئيس مجلس إدارة شركة ((جلف كرافت)) يرافقه عدد من فريق إدارتها العليا، في مقدمة مستقبلي الوفد الزائر الذي ترأسه لي شيوي هانغ، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي والمناطق الشمالية؛ وبحضور وو يي، المستشار الاقتصادي والتجاري للقنصلية. وجاءت الزيارة التي شملت جولة في حوض بناء السفن التابع للشركة في دولة الإمارات، تعزيز علاقات الصداقة واستكشاف سبل التعاون بين الجانبين.
وأطلع الشعالي الوفد الضيف على القدرات والإمكانات المتطورة لحوض بناء السفن التابع للشركة. وفي أعقاب ذلك، شارك الحاضرون في نقاشات معمّقة حول الشراكات المحتملة والمصالح الاقتصادية المتبادلة، مع التأكيد على التزام ((جلف كرافت)) بتوسيع حضورها العالمي عبر إبرام الشراكات واستثمار فرص التعاون.
وقد أشاد أعضاء الوفد الزائر بالابتكار والحرفية العالية التي تتميز فيهما ((جلف كرافت)). وتأتي هذه الزيارة انعكاساً لتوجه الشركة بأن تغدو شريكاً استراتيجياً في تطوير قطاع الشحن البحري من جهة، وتفانيها في تعزيز علاقاتها التجارية العالمية من جهة أخرى.
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