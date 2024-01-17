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«جلف كرافت» تستضيف وفداً صينياً في حوض بناء السفن

1/17/2024 7:21:36 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

استضافت ((جلف كرافت))، لصناعة اليخوت الفاخرة ويخوت السوبر واليخوت الضخمة في الشرق الأوسط وآسيا، وفداً من جمهورية الصين الشعبية في مرافقها بإمارة أم القيوين.

وكان محمد بن حسين الشعالي، رئيس مجلس إدارة شركة ((جلف كرافت)) يرافقه عدد من فريق إدارتها العليا، في مقدمة مستقبلي الوفد الزائر الذي ترأسه لي شيوي هانغ، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي والمناطق الشمالية؛ وبحضور وو يي، المستشار الاقتصادي والتجاري للقنصلية. وجاءت الزيارة التي شملت جولة في حوض بناء السفن التابع للشركة في دولة الإمارات، تعزيز علاقات الصداقة واستكشاف سبل التعاون بين الجانبين.

وأطلع الشعالي الوفد الضيف على القدرات والإمكانات المتطورة لحوض بناء السفن التابع للشركة. وفي أعقاب ذلك، شارك الحاضرون في نقاشات معمّقة حول الشراكات المحتملة والمصالح الاقتصادية المتبادلة، مع التأكيد على التزام ((جلف كرافت)) بتوسيع حضورها العالمي عبر إبرام الشراكات واستثمار فرص التعاون.

وقد أشاد أعضاء الوفد الزائر بالابتكار والحرفية العالية التي تتميز فيهما ((جلف كرافت)). وتأتي هذه الزيارة انعكاساً لتوجه الشركة بأن تغدو شريكاً استراتيجياً في تطوير قطاع الشحن البحري من جهة، وتفانيها في تعزيز علاقاتها التجارية العالمية من جهة أخرى.

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