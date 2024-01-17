بنك أبوظبي التجاري يستعد لافتتاح فرعه في الرياض

أعلن بنك أبوظبي التجاري عن تعزيز حضوره الاستراتيجي وتوسيع نطاق أعماله في المملكة العربية السعودية بهدف المساهمة في توطيد العلاقات التجارية والاقتصادية في المنطقة وتقديم خدمات ومنتجات مصرفية متطورة إلى قاعدة عملاء متنامية من المؤسسات والشركات التجارية. ويأتي ذلك بعد أن حصل البنك على موافقة مبدئية من مجلس الوزراء السعودي يفتتح بموجبها فرعاً في الرياض، بعد الحصول على الموافقات النهائية اللازمة من الجهات التنظيمية.

وسيوفر البنك، من خلال فرعه الجديد في العاصمة السعودية، مجموعة واسعة وشاملة من المنتجات والخدمات المصرفية للعملاء من الشركات والمؤسسات، بما في ذلك خدمات التمويل وحلول رأس المال العامل، وذلك بموجب أحكام ترخيص مزاولة أعمال ((فرع بنك أجنبي)) الصادر عن البنك المركزي السعودي.

وقال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: ((نفخر في مجموعة بنك أبوظبي التجاري بهذه الخطوة الاستراتيجية كما نثمن الدعم الكبير الذي تقدمه الجهات الحكومية السعودية. وستسهم هذه الخطوة في تعزيز حضور المجموعة في المملكة تماشياً مع مسيرة النمو المتواصل وخطط التوسع في أعمالنا المصرفية. ولدى البنك كل المقومات والإمكانات التي تعزز قدراته على تقديم الدعم اللازم للعملاء في القطاعات الاقتصادية الحيوية بالأسواق السعودية. ونطمح إلى مواصلة دورنا في دفع عجلة النمو بقطاع الشركات وتعزيز التجارة والتدفقات الاستثمارية بالمنطقة)).

وقال لودوفيك نوبيلي، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية والاستثمارية للشركات في بنك أبوظبي التجاري: ((نحن على ثقة تامة بأهمية الدور الذي يؤديه افتتاح الفرع الجديد في مدينة الرياض والذي سيضيف بدوره بعداً حيوياً في إتاحة الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء في قطاع الشركات)).

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