طلقة تحذير في الميل الأخير من معركة التضخم

البيانات تسلط الضوء على التحديات التي تواجه الفيدرالي في تحقيق مستهدف 2 % للتضخم

رغم الانخفاض الحاد للتضخم على مدى العام الماضي، لا تزال البيانات الأمريكية الشهرية عن تحركات الأسعار، تحظى باهتمام كبير، يمتد ليتخطى خبراء الاقتصاد والمشاركين في السوق. وتشكّل هذه البيانات وجهات النظر بشأن آفاق النمو الاقتصادي، وسياسة المصرف المركزي، وأداء السوق. كما أنها تحمل في طياتها عواقب اجتماعية وسياسية.

والآن تأتي البيانات لتبعث بطلقة تحذير، فقد أظهرت قراءة الأسبوع الماضي ارتفاع التضخم العام على أساس سنوي، من 3.1 % إلى 3.4 %، وهو ما تخطى إجماع التوقعات عند 3.2 %. وبعد أن وصل هذا المعدل مستوى الذروة عند نسبة 9 % في 2022، فقد أدى الاقتصاد الأمريكي إلى حدوث موجة عامة من انخفاض تضخم أسعار المستهلكين في العالم المتقدم.

والمفاجئ، أن انخفاض التضخم لم يكن عائقاً أمام النمو أو التوظيف. فقد واصل الأداء الاقتصادي للولايات المتحدة تفوقه على المستوى الدولي، ونما بنحو 5 % في الربع الثالث من 2023، وبما يتخطى 2 % في الربع الأخير من العام، وفقاً للتوقعات المجمع عليها. وفي الوقت نفسه، ظلت نسب البطالة منخفضة عند مستوى 3.7 %، مع معدل خلق وظائف شهري قوي، وطلبات إعانة بطالة تنخفض بشكل أسبوعي.

ويعزز هذا المزيج الفريد، إجماع التقديرات على هبوط اقتصادي ناعم للغاية. وهذا هو السبب الرئيس وراء توقع الأسواق خفض الفائدة، اعتباراً من مارس، بضِعف الـ 0.75 نقطة مئوية، التي رجحها مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي، فيما يتوقع محللون استفادة الأسواق من المكاسب القوية للعام الماضي.

وقدم ذلك أملاً لإدارة بايدن بأن الناخبين سيلقون خلف ظهورهم الصدمة غير المُتوقعة للتضخم، وسيركزون، بدلاً من ذلك، على الزيادات الأخيرة للأجور الحقيقية، وقوة خلق الوظائف، والتدابير التشريعية الداعمة للنمو والإنتاج في المستقبل.

رغم ذلك، كان هناك ما يبرر الحذر في ((الميل الأخير)) من المعركة ضد التضخم، قبل صدور بيانات الخميس الماضي. وهناك حتى مزيد من الأسباب حالياً، في ضوء القراءات، والتطورات الجيوسياسية الأخيرة.

وقبل صدور البيانات، كان الوصول السريع إلى مُستهدف الفيدرالي للتضخم عند 2 %، يتطلب تسارع انخفاض الأسعار في قطاع الخدمات، وأن يصاحب ذلك استمرار تباطؤ نمو (وفي بعض الأحيان انكماش) أسعار السلع. وكانت المهمة لتصبح أكثر صعوبة، في ظل المقارنات غير المواتية على أساس سنوي، أو ما يطلق عليه التأثيرات الأساسية.

وقد سلطت بيانات الخميس الماضي الضوء على درجة الصعوبة. ففي حين تراجع التضخم الأساسي من 4.0 % إلى 3.9 % خلال الشهر، كان ذلك أعلى من توقعات السوق بتسجيل 3.8 %. وفي الوقت ذاته، لم تعكس البيانات بعد ضغوط التكاليف.

وسيؤثّر تعطّل الملاحة في البحر الأحمر في التضخم مباشرة، بزيادة أسعار المدخلات والسلع النهائية، كما سيؤثّر بشكل غير مباشر من خلال تأخير توافر السلع. وسيكون الاقتصاد بحاجة أيضاً لاستيعاب التكاليف الأعلى للعمالة.

وتعتمد العوامل المتضمنة والمرتبطة بتحقيق النمو إلى حد كبير على ما إذا كان الفيدرالي مستعداً للتسامح مع مدة أطول من التضخم الذي يفوق مُستهدفه البالغ 2 %. وفي الوقت الحالي، لا يوجد خطر كبير على الاستقرار الاقتصادي والمالي، بالقبول ضمناً بمستوى للتضخم عند 3 %.

والواقع أنه أمر مبرر، بالنظر إلى الحقبة العالمية الحالية، التي تتسم بعرض كلي أقل مرونة، وهي بيئة استمرت لأعوام عدة، وتناقض عالم الطلب الكلي غير الكافي الذي سيطر على العقد التالي للأزمة المالية العالمية في 2008.

وعلى الصعيد السياسي، ليس بمقدور إدارة بايدن الاعتماد على انخفاض التضخم ببساطة لتخفيف مخاوف الناخبين في ما يتعلق بإدارتها الاقتصادية، إذ تحتاج الإدارة إلى التواصل بصورة أكثر فعالية، وتسليط الضوء على الأداء الاستثنائي للاقتصاد الأمريكي، مقارنة بالاقتصادات المتقدمة الأخرى، واستخدام لغة أكثر سهولة في تفسير كيف تعمل سياستها على تعزيز نمو أكثر شمولاً واستدامة في المستقبل.

وأخيراً، تحتاج الأسواق المالية إلى إدراك أن توجيهات الفيدرالي بشأن خفضه الفائدة 0.75 نقطة مئوية، اعتباراً من وقت لاحق من هذا العام، أكثر معقولية من التقديرات الأكبر التي تتبناها السوق حالياً. ومن ناحية استراتيجية المستثمرين، يمكن أن يتم ذلك عن طريق إيلاء تركيز أكبر على اختيار الأسماء الفردية- عوضاً عن الاستثمار السلبي في المؤشرات، وكذا عن طريق الهيكلة السليمة، والاحتفاظ بميزانيات عمومية قوية.

إن العودة السريعة إلى 2 % ليست بالأمر السهل على الاقتصاد الأمريكي، خاصة عندما نضع في الاعتبار الأخطاء الأولية التي ارتكبها الفيدرالي في تحليله وسياساته. وتعد البيانات الأخيرة بمثابة إنذار مبكر، وعلى نحو مفاجئ، بشأن الطريق الطويل والمتعرج الذي يمثله الميل الأخير في المعركة ضد التضخم. وما قد يجعل الأمور أكثر طمأنينة للاقتصاد والأسواق وإدارة بايدن، اتخاذ مجموعة من التدابير المحلية والدولية، التي تهدف إلى تعزيز مرونة العرض، ما يؤدي إلى ((التضخم الطبيعي))، الذي كان يأمله الكثيرون.

رئيس كلية كوينز بجامعة كامبريدج ومستشار لمؤسستي ((أليانز)) و((غراميرسي))

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