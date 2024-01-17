الثلوج توقف حركة الطيران والقطارات في ألمانيا

أدت تحذيرات بشأن الطقس إلى إلغاء مئات الرحلات الجوية الأربعاء في مطار فرانكفورت؛ أكثر مطارات ألمانيا ازدحاماً، مع استعداد البلاد لتساقط الثلوج بغزارة وأمطار جليدية.

وقالت متحدثة باسم مطار فرانكفورت إنه تم إلغاء 570 رحلة من أصل 1047 رحلة جوية مقررة فيما تستعد العاصمة التجارية لألمانيا لظروف مناخية قاسية. كما حذر مطار ميونيخ من ((قيود كبيرة في خدمة الطيران)) بسبب سوء الأحوال الجوية، فتم إلغاء 250 رحلة من أصل 650 رحلة مقررة. وأفادت الشرطة بـ((تراكم للحوادث)) في الطرق، بينما قالت شركة ((دويتشه بان)) إنها تبطئ حركة القطارات.

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