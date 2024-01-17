أمريكا بحاجة لموقف أكثر صراحة ووضوحاً حول التجارة

تتمثل سياسة التجارة في إخضاع النظرية للاختبار العملي بين مجموعتي المصالح المفضلتين لجو بايدن، وهما: العمال، وحلفاء أمريكا. ومن المهم أن ننظر بعين فاحصة إلى التصريحات الأخيرة لايل برينارد الأخير، كبيرة المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأمريكي، بخصوص مسعى عملاقة الصلب الياباني ((نيبون)) للاستحواذ على شركة ((يو إس ستيل)).

وفي حين يرحب بايدن ((ببناء المصنّعين حول العالم لمستقبلهم في الولايات المتحدة من خلال وظائف وعمالة أمريكيتين))، قالت برينارد إنه يرى أيضاً أن شراء كيان أجنبي لهذه الشركة الأمريكية البارزة، يستحق تمحيصاً جاداً من حيث تأثيره المُحتمل على الأمن الوطني وموثوقية سلسلة التوريد، حتى وإن كان هذا الكيان ينتمي لحليف وثيق.

لذا، فإن تصريحاتها تترجم كما يلي: ((نعم، لقد أخبرنا حلفاء، مثل اليابان، بأننا نرغب في تقريبهم منا بينما نحاول فك الارتباط عن الصين في مجالات استراتيجية، مثل الصلب والرقائق والمركبات الكهربائية، وهلم جرا.

لكننا أيضاً نظل قلقين من أن يعملوا مع الصين، أو أن يفضلوا إنتاجهم المحلي حال اقتضت الضرورة، أو أن ينقلوا وظائف الصلب إلى ولايات متدنية الأجور، حيث يصعب تكوين تنظيمات نقابية. ومن شأن هذا أن يجعل الرئيس يبدو سيئاً، في وقت يوشك فيه دونالد ترامب على بدء حملته الانتخابية، المستندة إلى سياسة التجارة المتشددة ((أمريكا أولاً)).

هذه بالفعل مخاوف مشروعة. وقد حلّ روبرت لايتهايزر، الممثل التجاري للولايات المتحدة في عهد ترامب، الذي يحتمل عودته إلى منصبه إذا ما انتُخِبَ ترامب رئيساً من جديد، ضيفاً على ((فوكس نيوز))؛ منتقداً الصفقة. ونجح لايتهايزر في الضغط على اليابان للحد من صادراتها من الصلب والسيارات وسلع أخرى، عندما كان نائباً لوزير التجارة في عهد رونالد ريغان.

واليوم، يردد لايتهايزر نقطة قد يتفق معها الكثير من اليساريين والمنظمات العمالية. فهناك انعدام اتساق متأصل بين سياسة التجارة الحرة التي تفترض تكافؤ الفرص دون دعم أو مصالح أمن قومي، والاقتصادات التي تديرها الدولة التي تفترض نقيض ذلك.

لكن الاقتصاد الياباني، خلافاً للصيني، ليس مُداراً من قبل الدولة، لكن اليابان تشكل في بعض النواحي تحدياً أكثر تعقيداً للمنظمين في لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، التي ستنظر في الصفقة. صحيح أن اليابان حليفة، لكن ((نيبون))، شأنها شأن كثير من الشركات في دول حليفة للولايات المتحدة، لديها عمليات فرعية في الصين. ويثير هذا تساؤلاً عن مدى التزام الحلفاء بالسياسة الداخلية لواشنطن فيما يتعلق بالصين، لكي تكون لهم أعمال تجارية في القطاعات الاستراتيجية داخل الولايات المتحدة.

إضافة إلى ذلك، فإنه في حين أن اليابان تتمتع ظاهرياً باقتصاد سوق حرة، فإن نظام ((كيريتسو))، الذي يجمع بين ملكية أسهم الشركات والعلاقات التجارية، يشكل تحدياً، لأنه يميل إلى تفضيل الجهات المحلية. لكن هذه الإدارة الأمريكية ملتزمة، بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة، بزيادة الإنتاج المحلي من الصلب على المدى الطويل.

فهل يمكن ضمان تحقيق شركة آسيوية متعددة الجنسيات لهذا؟ لنقل إنه وقعت كارثة طبيعية أو حرب، وأحدثت اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية، فلمن ستكون الأفضلية في إنتاج ((نيبون)) من الصلب؟ أهي اليابان أم الولايات المتحدة؟

ويمكن بالطبع التوصل لحلول لهذه المسائل عن طريق اتفاقات قانونية، حال السماح بإتمام عملية الاندماج. ومع ذلك، ثمة مشكلة أكثر عمقاً على المحك، تتعلق بماهية سياسة إدارة بايدن التجارية على وجه التحديد، وما مدى اختلافها عن سياسة ترامب إذا ما انتُخِبَ رئيساً لفترة ثانية.

إن حلفاء الولايات المتحدة يرغبون في معرفة ذلك، ويمكن أن تغفر لهم شعورهم بالحصول على رسائل متباينة في هذا الصدد، إذ من المُفترض أن إعادة توطين سلاسل التوريد مع الدول الصديقة تشمل أصدقاء، مثل اليابان.

لكن ربما الوضع ليس على هذا المنوال إذا ما كان متعلقاً بأكثر الصناعات استراتيجية، مثل الصلب. أو ربما يكون الأمر متعلقاً بهذا، إذا كانت الشركة ستلتزم بالعمالة النقابية وعدم الانخراط في عمليات بالصين. من يدري؟ النقطة المحورية هنا هي أن العالم في حاجة ماسة لمزيد من الوضوح من جانب الولايات المتحدة فيما يتعلق بالتجارة.

لكن، لماذا لَم يُعلَن هذا بعد؟ قد يُعزى الأمر جزئياً إلى الاختلافات في كيفية نظر المسؤولين إلى عالم تتفكك أواصره. ويرغب البعض في قطاعات التجارة والأمن بقوة إلى إبرام اتفاقيات تجارية جديدة مع الحلفاء، في مواجهة القوة الاقتصادية الصينية، خاصة في آسيا.

والبعض الآخر، مثل كاثرين تاي، ممثلة التجارة الأمريكية، يؤيّد نموذجاً تجارياً يستند إلى نهج مُشترك يهتم بالعمالة والبيئة. وتعترف هذه الاستراتيجية بأن نظام السوق القائم لم يولهم أولوية، وأن مؤسسات مثل منظمة التجارة العالمية ليست مؤهلة لفعل ذلك.

إنني أتفق مع هذا، خلافاً لبعض الحلفاء، مثل الاتحاد الأوروبي. وأعتقد بأن البيت الأبيض لن يتمكن من إقناع بقية العالم بنهجه، ما لم يبرز مدى اختلاف سياسات بايدن التجارية عن سياسات ترامب، ولِمَ هي أفضل من غيرها.

ثمّة حُجة يمكن الدفع بها، مفادها، على سبيل المثال، أن نظام دعم الطاقة النظيفة الأمريكي قد يكون أفضل للجنوب العالمي من آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية، خاصة إذا عرضت الولايات المتحدة نقل التكنولوجيا مقابل سلاسل التوريد وأمن الموارد.

ويبدو أن بعض الأسواق الناشئة اقتنعت بنهج إدارة بايدن، الداعم للعاملين من خلال السياسة الاقتصادية. وقد دافع نائب وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي عن وجهة النظر من خلال منشور على موقع ((لينكد إن)) منذ بضعة أشهر، مصرحاً بأن نهج كاثرين تاي يحوي في طياته إمكانية إنهاء ((السباق نحو القاع)) الذي دام طوال الأربعين عاماً الماضية. وأفصح مناصرو ما بعد الليبرالية الجديدة في الإدارة عن نهجهم، لكنهم لم يوضحوا الأمر على نحو جيد بما يكفي حتى الآن.

يجب السماح لهم بفعل ذلك، فلا يمكن لأحد التغلب على ترامب في نهج أمريكا أولاً، ولذا، تحتاج إدارة بايدن لإيضاح نهجها الخاص وتعليل تفوقه.

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