عواقب كبيرة غير مقصودة لاتفاقية بازل النهائية

يمتلئ التاريخ المالي بالعواقب غير المتوقعة الناجمة عن التغييرات التنظيمية. فقد دفعت القيود على رأس المال في الستينيات، المقترضين الدوليين للانتقال من الولايات المتحدة الأمريكية، لإنشاء سوق السندات الأوروبية. كما أسهم تحرير تنظيم الادخارات والقروض في عام 1980، في نشوب أزمة الصناعة في وقتٍ لاحق من العِقد نفسه. وهلم جرا.

هذه عواقب لا يمكن توقعها، لأن الأنظمة المُعقدة تتكَيَّف وتتفاعل بطُرقٍ غير مُتوَقَعة. لكن كما قالت روبوتا رومانو الأستاذة في جامعة ييل، في مُحاضرة ألقتها في والينبيرغ عام 2021، فإنه في بعض الأحيان تكون العواقب مُتوَقَعة، لا سيّما أن الإصلاحات المالية غالبًا ما يتم التعجيل بها في أعقاب الأزمات.

إذن، ما الذي نفهمه من مُقترح الاحتياطي الفيدرالي بشأن التنظيم الجديد للبنوك. وفقًا لجيمي ديمون من بنك جي بي مورغان، فإن ما يُطلق عليه غالبًا ((اتفاقية بازل النهائية))، يقوم على زيادة مُتطلبات رأس المال بنسبة 20 - 25 في المئة للبنوك الكبيرة.

وقد انتهت بالفعل فترة التعليق على التنظيم المقترح في 16 يناير. والمُستثمرون على حقٍ في قلقهم. فبخلاف القلق من أن مثل هذه الزيادة الحادة في رأس المال قد تُبطئ النمو الاقتصادي عن طريق تقليل الإقراض، تبرز هنا ثلاث عواقب مُحتملة غير مقصودة.

أولًا، يكمن في هذا التنظيم المصرفي تهديد جديد لتحوّل الطاقة في الولايات المُتحدة، حيث تتضمن هذه المُقترحات قاعدة قد تعوق، دون قصد، إنفاق مليارات الدولارات على استثمارات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وقد لعبت البنوك دورًا بارزًا باعتبارها من أهم مُقدمي التمويل لمشاريع البنية التحتية الخضراء، من خلال ما يُعرف بمُخططات الاستثمار في الحقوق الضريبية. وتُتيح هذه الخطط للبنوك تعويض التزاماتها الضريبية، من خلال توفير التمويل للمشروع.

ووفقًا للمجلس الأمريكي للطاقة المُتجددة، تُشكل البنوك أكثر من 80 في المئة من سوق الاستثمار في الحقوق الضريبية السنوي، الذي يبلُغ حوالي 20 مليار دولار، والذي قد يحتاج إلى النمو لأكثر من 50 مليار دولار لتحقيق أهداف قانون الحد من التضخم.

مع ذلك، من شأن القاعدة المُقترحة أن تزيد أربعة أضعاف رأس المال المطلوب، كمصدر تمويل مُهم لمزارع الطاقة الشمسية أو الرياح، ما يجعلها مُكلفة للغاية بالنسبة إلى العديد من البنوك. ووفقًا لمجموعة كابستون لاستشارات السياسات، فقد توقفت بعض البنوك مؤقتًا عن هذه الاستثمارات.

كذلك فقد أشار المجلس الأمريكي للطاقة المُتجددة، إلى أن تمرير الاقتراح يمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى تقليص الاستثمارات السنوية في الحقوق الضريبية بنسبة 80 - 90 في المئة. وبمرور الوقت، قد يتمكّن سوق الائتمان الخاص من تعويض جزء من هذا التباطؤ، أو ربما كُله. ولكن قد يُعيق تفَكُك هذا المصدر تمويل العديد من المشاريع التي استهدفها قانون الحد من التضخم.

ثانيًا، قد يحتاج الاحتياطي الفيدرالي إلى التدخُل، باعتباره الملاذ الأخير للإقراض بشكل أكثر تكرارًا. والزيادة الأكبر في مُتطلبات رأس المُقترحة للبنوك مُخصصة لـ ((مخاطر السوق))، مثل تداول السندات.

ويعتمد مقدار رأس المال المطلوب من البنك، الاحتفاظ به كاحتياطي على مقدار الأصول التي يمتلكها، والمُعدلة تحسبًا للمخاطر، إذ كلما تزايدت المخاطر، زاد الاحتياطي الذي على البنك الاحتفاظ به. تقترح القواعد أنه بالنسبة إلى رأس المال المُخصص للتداول، يجب زيادة وزن المخاطر بنسبة هائلة، تصل إلى 70 في المئة.

وبالفعل، يزداد القلق المُتعلق بانسحاب البنوك من صناعة السوق، ومن المُرجح أن يُفاقم ذلك هذه المسألة. وقد اضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى التدخُل لدعم سوق الخزانة في عاميّ 2019 و2020، وقد يحتاج إلى تأسيس آلية دعم دائمة، إذا قُدمت هذه المُقترحات دون تعديل.

ثالثًا، قد يُشجع الاقتراح على تحويل المزيد من إقراض الشركات إلى الأسواق الخاصة. ومن المُرجح فرض عقوبات على القطاع الخاضع للجهة تنظيمية، مُقارنة بمُقدمي الخدمة الموجودين خارجه، ما يُحفز التدفُقات المالية نحو القطاع غير الخاضع للتنظيم، وهو ما يُسميه البروفيسور تشارلز جودهارت ((مُشكلة الحدود)).

والوصول للتوازن الصحيح، وتحديد المخاطر أمرٌ صعب بطبيعته. لكن يُشير الاقتراح الأولي للاحتياطي الفيدرالي، إلى أن الحدود قد تتغيّر بشكلٍ كبير، وهو ما قد يكون بمثابة نعمة للأطراف الفاعلة في قطاع الائتمان الخاص، وربما البنوك الدولية.

وعلى سبيل المثال، يدعو أحد المُقترحات إلى وضع موازنة مخاطر على القروض المُقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 100 في المئة. ولكن إذا اعتُبِرت الشركة من الدرجة الاستثمارية مع سندات مُدرجة في البورصة، فيُقترح موازنة مخاطر أكثر مُلاءمة بنسبة 65 في المئة. وحاليًا، هناك عدد قليل جدًا من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تُصدر سندات.

وسيؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة تمويلها، وتشجيعها للبحث عن تمويل خارج النظام المصرفي. وهذا هو السبب في عدم اتباع الجهات التنظيمية الأوروبية لهذا النهج. علاوة على ذلك، أشار معهد السياسات المصرفية، إلى أن تجربة الخسارة الفعلية لا تتطلب سوى وزن مخاطر بنسبة 38 في المئة.

في الوقت نفسه، فإن العديد من القضايا التي أدّت إلى انهيار بنك وادي السيليكون، مثل: ضعف الإشراف، ومخاطر أسعار الفائدة، وتركُّز الودائع، لم تتم معالجتها في هذه المُقترحات.

وفي ظل غياب اتفاقية بازل النهائية، تحسنت حالة الاستثمار في البنوك الأمريكية بشكلٍ كبير، مع تحوّل الاحتياطي الفيدرالي إلى موقف مُتساهل أكثر، في ما يتعلق بأسعار الفائدة. لكن ينبغي على المستثمرين مراقبة العواقب غير المقصودة لتغييرات القواعد عن كثب، للمُساعدة في تقييم مدى قُدرة المُنظمين على إعادة تقييم وتغيير التدفُقات الائتمانية.

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