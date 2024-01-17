البلاستيك الجديد أرخص ثمناً من المعاد تدويره

تسببت الزيادة الحادة في إنتاج البتروكيماويات بالصين والولايات المتحدة، في وفرة المعروض العالمي من المواد الكيميائية المستخدمة في صناعة البلاستيك، وهو ما أسهم في انخفاض شديد لأسعار المنتجات الجديدة، وقلّص من الجدوى الاقتصادية لاستخدام البدائل المعاد تدويرها.

وكانت الصين مسؤولة عن 60 % من الزيادات بإنتاج البتروكيماويات في عام 2023، وفقاً للبيانات الجديدة الصادرة عن ستاندرد آند بورز غلوبال. كما قفز الإنتاج في الولايات المتحدة بدعم من زيادة إنتاج الغاز الصخري، ما أدّى إلى تخمة في المعروض من المواد، مثل البولي إيثيلين، لم تحدث منذ الثمانينيات.

وتمثل وفرة البلاستيك الخام تحدياً للشركات التي تحاول تقليل اعتمادها على المواد البلاست يكية غير المستدامة، في ظل إجراءات تنظيمية صارمة، وتعهدات حكومية بالحد من تلوث النفايات البلاستيكية.

وقال سياران هيلي، المحلل في وكالة الطاقة الدولية: ((زيادة إنتاج البتروكيماويات، وما ينتج عنها من انخفاض أسعار المواد الخام، يفاقم من أزمة منتجي البلاستيك المعاد تدويره)). وقد ارتفعت الطاقة الإنتاجية للإيثيلين بنحو 42 مليون طن العام الماضي، مقارنة بعام 2019، في حين نما الطلب العالمي بنحو 14 مليون طن فقط.

ويُنتج الإيثيلين من الهيدروكربونات المشتقة من النفط والغاز الطبيعي، وهو مادة خام للبلاستيك الأكثر استخداماً ((البولي إيثيلين)). وتسبب المعروض المفرط من المواد البلاستيكية في خفض الطاقة الإنتاجية للقطاع، مع انخفاض معدلات الاستهلاك العالمية من نحو 90 % في عام 2019، إلى أقل من 82 % خلال العام الماضي، مع هبوط الأسعار.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية، انخفضت الأسعار الفورية للبولي إيثيلين عالي الكثافة، وهو بلاستيك شائع الاستخدام في منتجات مثل عبوات الشامبو والألعاب والأكياس البلاستيكية، من 1674 دولاراً للطن في عام 2021، إلى 943 دولاراً للطن في عام 2023، وفقاً لبيانات ستاندرد آند بورز.

وأدّت وفرة إنتاج البتروكيماويات إلى زيادة الضغوط على شركات تصنيع البلاستيك المعاد تدويره، والتي تصارع من أجل التنافس مع المواد الخام الأرخص بكثير.

وتراجعت أسعار البولي إيثيلين عالي الكثافة بشكل كبير، من أعلى مستوياته البالغة 2954 دولاراً للطن، في وقت سابق من هذا العام، إلى 1631 دولاراً للطن، لكنه لا يزال أعلى ثمناً بكثير من نظيره الخام، بحسب ستاندرد آند بورز.

وقبل عام 2019، كان البلاستيك المعاد تدويره أقل ثمناً من نظيره الخام، لكن الطلب على هذه المواد ارتفع بشكل كبير، مع توجه شركات السلع الاستهلاكية إلى خفض اعتمادها على المواد البلاستيكية الخام، في محاولة لخفض بصمتها الكربونية، والحد من النفايات البلاستيكية.

وقال والت هارت، الباحث الرئيس في مجال المواد الكيميائية في ستاندرد آند بورز، إن معدلات استهلاك الإيثيلين، الذي يستخدم في صناعة مواد جديدة، مثل البلاستيك، انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ أربعة عقود، بسبب الزيادة الكبير في بناء الطاقة الإنتاجية، وتباطؤ النمو الاقتصادي أثناء وبعد جائحة ((كورونا)). وأضاف هارت أن ((الإغلاق الدائم للأصول غير التنافسية، وإلغاء بعض المشروعات غير الهامة، يعد ضرورياً لزيادة أسعار الإيثيلين)).

وفقاً لوكالة الطاقة الدولية، تسببت وفرة الإنتاج أيضاً في زيادة الضغط على المنتجين الأوروبيين والآسيويين، الذين يعانون من ارتفاع تكاليف الإنتاج، مقارنة بالمنافسين في أمريكا الشمالية والشرق الأوسط، الذين يتمتعون بوفرة المواد الخام من الإيثان منخفضة التكلفة.

وقد تراجع إنتاج البتروكيماويات في أوروبا بشكل حاد، بسبب ارتفاع الأسعار، إذ ساهم خفض الصادرات الروسية في ارتفاع تكاليف المواد الأولية. وفي عام 2022، أنتجت أوروبا 14 % من المواد البلاستيكية العالمية، مقابل 20 % في عام 2012، وذلك وفقاً لجمعية ((بلاستيك أوروبا)) التجارية، بينما ارتفعت الطاقة الإنتاجية للصين من 23 % إلى 32 % خلال الفترة ذاتها. كما أدت القدرة الإنتاجية الجديدة للصين، إلى زيادة الضغوط على مورديها السابقين، حيث كانت البلاد مستورداً رئيساً للبوليمرات والألياف الاصطناعية.

وتراجعت واردات الصين من البتروكيماويات من الشرق الأوسط، وأجزاء أخرى من آسيا، بنسبة 30 % في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، بحسب بيانات وكالة الطاقة الدولية.

لكن كبار منتجي النفط، بما في ذلك السعودية، يراهنون على أن الطلب على البتروكيماويات سيستمر في الارتفاع، حتى إذا تراجع الطلب على السيارات التي تعمل بالبنزين، وهي تستثمر في إنتاج البتروكيماويات الصينية لتأمين أسواق تصديرية لنفطها الخام.

وقال جيمس ويلسون كبير المحللين في شركة ((آي سي آي إس)) للمعلومات، إن الأداء الضعيف سيظل مسيطراً على سوق البلاستيك المعاد تدويره في المستقبل القريب. وأضاف ((مع هذه الوفرة غير المسبوق من المواد البلاستيكية الأرخص، كيف تنافس إعادة التدوير في تلك البيئة؟ إنها بيئة أكثر تحدياً بكثير مما رأيناه في السابق)).

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