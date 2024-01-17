لماذا تدمع أعيننا في فصل الشتاء؟

كشف طبيب مختص في العيون عن السبب المثير للاهتمام وراء سيلان الدموع في فصل الشتاء، موضحاً الطرق الطبية الصحيحة لعلاج تلك الظاهرة التي تزعج الكثيرين.

وقال الدكتور مايكل بروسكو، في تصريحات لموقع «ديلي ميل» الإخباري: «السبب وراء تدمع أعيننا كثيراً عندما يصبح الطقس بارداً في الخارج هو الجفاف»، مشيراً إلى أن هذا ما يسميه الأطباء «متلازمة العين الجافة».

وأضاف أن الهواء البارد يعمل على تجريد العين من الرطوبة، ما يعني أن القنوات الدمعية تكافح لإنتاج ما يكفي من الدموع، لافتاً إلى أن للدموع وظيفة أكبر من البكاء، إذ إنها تبقي العيون رطبة وناعمة وتساعد على تعزيز الرؤية الواضحة.

وبيَّن أن الدموع تشكل وقاية طبيعية فوق الطبقة الخارجية للعين (القرنية) للحماية من الملوثات الضارة كالأوساخ والغبار، متابعاً: «الهواء البارد جاف لدرجة أنه يتسبب في تبخر الطبقة المرطبة للدموع».

وذكر أن هذا الأمر يؤدي إلى رد فعل مبالغ فيه يُعرف باسم «منعكس الدموع»، موضحاً أن الإشارات المرسلة بين الأعصاب الموجودة في الجزء الخلفي من العين والدماغ تعمل على إنتاج الدموع الزائدة للتعويض عن الجفاف.

وقال: «عندما يكون الجو بارداً جداً وعاصفاً، فإن هذا المنعكس يعمل وقتاً إضافياً»، مؤكداً أن المرطبات التي توضع على منطقة العين، كما يفعل الكثيرون لتهدئة البشرة الجافة في الشتاء، يمكن أن تسبب أيضاً دموع العين.

وأضاف أن الأشخاص الذين يعملون أمام شاشة الكمبيوتر طوال اليوم، على سبيل المثال، لديهم طبقة دمعية أرق أو أقل جودة فوق أعينهم؛ لأن عيونهم متوترة للغاية.

لكنه أكد أن تلك الظاهرة المزعجة غير ضارة بشكل عام، ناصحاً بارتداء النظارات الشمسية في الخارج لحماية العينين التي يمكن أن تكون حلاً فعالاً.

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