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احتجاز نائب وزير خارجية بولندا السابق بسبب قضية فساد

1/17/2024 7:21:35 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن محققون في بولندا، أمس، احتجاز بيوتر فافجيك، نائب وزير الخارجية السابق، على خلفية الاشتباه بضلوعه في فساد متعلق بمخطط احتيال خاص بتأشيرات العمل.

وكان فافجيك ممثلاً لحكومة حزب القانون والعدالة التي تمت الإطاحة بها في انتخابات أكتوبر الماضي.

وأعلنت وكالة مكافحة الفساد أنه يخضع للتحقيق بشأن خدمات مدفوعة تتعلق بتسريع إجراءات إصدار تأشيرات.

وتم فصل فافجيك، الذي تولى مسؤولية الشؤون القنصلية منذ 2019، فجأة من منصبه في وزارة الخارجية في أغسطس الماضي. وفي الوقت نفسه، فتشت وكالة مكافحة الفساد إدارته.

وبحسب تقارير بثتها وسائل إعلام بولندية، كان فافجيك العقل المدبر وراء نظام قدمت من خلاله شركات وسيطة تأشيرات مقابل مبالغ مالية كبيرة.

واستخدم مهاجرون من آسيا وأفريقيا تأشيرات بولندا للسفر داخل منطقة شينغن، وكان يتم طلب تأشيرات دخول متعدد بصورة خاصة. وتحدث ممثلو الادعاء العام لاحقاً عن تحقيقات ضد سبعة أشخاص.

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