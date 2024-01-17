«سامسونغ» تتحدى «أبل» بوظيفة ذكية الأولى من نوعها

كشفت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية، أمس، عن وظيفة الترجمة الصوتية ثنائية الاتجاه الأولى من نوعها، ضمن وظائف الذكاء الاصطناعي المتعددة التي زوَّدت بها أحدث تشكيلة من هاتفها الذكي الرائد «إس24».

وجاءت الخطوة من جهة سامسونغ في سياق مساعي الشركة لتحدي منافستها الأمريكية أبل، التي تفوقت عليها في صادرات الهواتف الذكية لعام 2023، وفقاً لشركة البيانات «إنترناشيونال داتا كوربوريشن»، لتُنزل الشركة الكورية الجنوبية من عرش اعتلته منذ 2010.

وتقدم سامسونغ العديد من وظائف الذكاء الاصطناعي في طرزها المتميزة من هاتف «جالاكسي إس24» ضمن استراتيجيتها لجذب المشترين.

وستتمتع الهواتف الجديدة بترجمة صوتية ثنائية الاتجاه في الوقت الفعلي لمكالمة هاتفية مباشرة تُجرى بلغتين مختلفتين، التي قالت الشركة إن «إس24» هو أول هاتف ذكي يقدمها على الإطلاق.

وهذه الميزة متاحة على الجهاز بثلاث عشرة لغة مختلفة من خلال تدريب الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاص بسامسونج.

كما توفر ميزة «دائرة للبحث»، حيث يؤدي وضع دائرة حول أي جزء من الصورة على الشاشة إلى البحث عنها في غوغل.

وتشمل الميزات الأخرى ترجمة باستخدام الذكاء الاصطناعي وتغيير نغمة الرسائل إلى وسائط إعلامية غير رسمية أو رسمية أو تجارية أو اجتماعية.

وهناك أيضا خاصية التلخيص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي وترجمة التسجيلات الصوتية و«التحرير التوليدي» للصور التي تملأ خلفيات غير موجودة، وميزة تحول المقاطع المصورة في الوقت الفعلي إلى حركة بطيئة عن طريق ملء إطارات غير موجودة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

خصوصية وأمان

يشير الذكاء الاصطناعي المدمج في الأجهزة إلى وظائف الذكاء الاصطناعي التوليدي التي يجري تحميلها على جهاز كل مستخدم بعد تدريبه، والتي لا تحتاج إلى الاتصال بنظام الحوسبة السحابية.

وتروج شركات مثل كوالكوم وسامسونغ للذكاء الاصطناعي المدمج في الأجهزة باعتباره أكثر أماناً للمعلومات الشخصية، لأنه لا يحتاج إلى إرسال البيانات إلى السحابة الإلكترونية من أجل استخدامها.

وتقول شركة كاناليس للبيانات إن خمسة بالمئة فقط من الهواتف الذكية التي ستسلّم في 2024 ستكون قادرة على استخدام الذكاء الاصطناعي، لكن هذه النسبة ستزيد إلى 45 بالمئة في 2027.

ولاستخدام هذه التقنية المتطورة، أبرمت سامسونغ صفقة لعدة سنوات مع غوغل لدمج «جيميني نانو»، وهو أكثر النماذج اللغوية الكبيرة كفاءة لدى الشركة الأمريكية، وستتمكن من الوصول إلى تقنية «جيميني برو» و«إيماجين2» لتحويل النص إلى صورة من خلال السحابة.

وستباع سلسلة «جالاكسي إس24» بدءاً من 31 يناير. وفي الولايات المتحدة، سيبدأ سعر هاتف «جالاكسي إس24» في نسخته الأساسية من 799 دولاراً وإصدارين بمواصفات أعلى، هما «إس24 بلس» من 999 و«إس24 ألترا» من 1299.

وحافظت سامسونغ على أسعار الطراز الأساسي و«بلس» عند مستوى العام الماضي نفسه، فيما رفعت سعر «ألترا» 100 دولار.