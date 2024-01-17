15 مليار دولار تكلفة إعادة بناء مساكن غزة

كشف محمد مصطفى، رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني، أن إعادة بناء الوحدات السكنية في غزة ستتطلب 15 مليار دولار على الأقل، ما يسلط الضوء على حجم الدمار الذي سببه الهجوم الإسرائيلي على القطاع.

وأوضح مصطفى، أمس، أن التقارير الدولية تشير إلى تعرض 350 ألف وحدة سكنية لدمار كلي أو جزئي في غزة، مضيفاً أنه بافتراض أن 150 ألفاً منها ستحتاج إلى إعادة البناء بمتوسط تكلفة يبلغ 100 ألف دولار للوحدة، فهذا يعني «15 مليار دولار للوحدات السكنية».

وقال، في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: «لم نتطرق بعد إلى البنية التحتية ولا المستشفيات التي تضررت ولا الشبكات».

ويشير هذا الرقم إلى أن تكاليف إعادة الإعمار ستفوق كثيراً المبالغ التي أُنفقت لإعادة بناء غزة بعد الصراعات السابقة، ولم تنتهِ الحرب بعد منذ اندلاعها قبل أكثر من ثلاثة أشهر.

وعقب الحرب بين حماس وإسرائيل في عام 2014، التي استمرت سبعة أسابيع وأسفرت عن مقتل 2100 فلسطيني، أنفقت قطر أكثر من مليار دولار على مشروعات الإسكان والإغاثة في غزة.

ودمرت إسرائيل معظم القطاع في حملة تقول السلطات الصحية في غزة إنها قتلت 24448 شخصاً منذ هجوم السابع من أكتوبر الذي تقول إسرائيل إن حماس قتلت فيه 1200 شخص واقتادت 240 رهينة إلى غزة.

وتُظهر الأرقام الصادرة عن المكتب الإعلامي، الذي تديره حماس في غزة، أن أكثر من 360 ألف وحدة سكنية لحقت بها أضرار شديدة أو جزئية، وأن ما يزيد على 70 ألف وحدة سكنية دُمرت تماماً.

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