Thursday, 18 January 2024 03:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


15 مليار دولار تكلفة إعادة بناء مساكن غزة

1/17/2024 7:21:35 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشف محمد مصطفى، رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني، أن إعادة بناء الوحدات السكنية في غزة ستتطلب 15 مليار دولار على الأقل، ما يسلط الضوء على حجم الدمار الذي سببه الهجوم الإسرائيلي على القطاع.

وأوضح مصطفى، أمس، أن التقارير الدولية تشير إلى تعرض 350 ألف وحدة سكنية لدمار كلي أو جزئي في غزة، مضيفاً أنه بافتراض أن 150 ألفاً منها ستحتاج إلى إعادة البناء بمتوسط تكلفة يبلغ 100 ألف دولار للوحدة، فهذا يعني «15 مليار دولار للوحدات السكنية».

وقال، في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: «لم نتطرق بعد إلى البنية التحتية ولا المستشفيات التي تضررت ولا الشبكات».

ويشير هذا الرقم إلى أن تكاليف إعادة الإعمار ستفوق كثيراً المبالغ التي أُنفقت لإعادة بناء غزة بعد الصراعات السابقة، ولم تنتهِ الحرب بعد منذ اندلاعها قبل أكثر من ثلاثة أشهر.

وعقب الحرب بين حماس وإسرائيل في عام 2014، التي استمرت سبعة أسابيع وأسفرت عن مقتل 2100 فلسطيني، أنفقت قطر أكثر من مليار دولار على مشروعات الإسكان والإغاثة في غزة.

ودمرت إسرائيل معظم القطاع في حملة تقول السلطات الصحية في غزة إنها قتلت 24448 شخصاً منذ هجوم السابع من أكتوبر الذي تقول إسرائيل إن حماس قتلت فيه 1200 شخص واقتادت 240 رهينة إلى غزة.

وتُظهر الأرقام الصادرة عن المكتب الإعلامي، الذي تديره حماس في غزة، أن أكثر من 360 ألف وحدة سكنية لحقت بها أضرار شديدة أو جزئية، وأن ما يزيد على 70 ألف وحدة سكنية دُمرت تماماً.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN17012024000110011019ID1107734891

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث