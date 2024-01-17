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الرئيس الأوكراني: أزمة كبرى ستحدث في أوروبا كلها

1/17/2024 7:21:35 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من الخطر الذي يمكن أن ينجم عن مزيد من التأخير في تقديم الغرب مساعدات لبلاده التي تتصدى لهجوم أطلقته روسيا على أراضيها قبل أكثر من عامين.

وقال زيلينسكي للصحفيين، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بمنتجع دافوس السويسري، أمس، إن أزمة كبرى ستحدث في أوروبا كلها نتيجة التأخير.

وأضاف أن بلاده ستواصل القتال، لكن من دون مساعدة مالية ستكون روسيا قادرة على الانتصار على أوكرانيا، وبمجرد حدوث ذلك ستندلع حرب بين حلف شمال الأطلسي وروسيا.

ولفت إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يضع في اعتباره مثل هذا الهجوم على حلف شمال الأطلسي، متابعاً أنه سيكون من النتائج المباشرة لغياب الدعم الغربي لبلاده حدوث إنهاك في ساحة المعركة في ظل نقص كبير في المدفعية.

وحذر من أن الدفاع الجوي سيكون أكثر ضعفاً نتيجة نقص الصواريخ، وسيسقط عدد كبير من القتلى والمصابين.

وأكد أنه في حالة هزيمة أوكرانيا، فإن أوروبا لن تكون مهددة بتدفقات جديدة من اللاجئين فقط، بل ستتوقف إمدادات الحبوب والكهرباء أيضاً.

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