الأردن يحمّل إسرائيل مسؤولية سلامة العاملين بمستشفاه الميداني في غزة

حمّلت عمّان، أمس، إسرائيل مسؤولية سلامة العاملين في المستشفى الميداني الأردني في خان يونس جنوبي قطاع غزة، بعد تعرضه لأضرار مادية بالغة نتيجة قصف إسرائيلي أدّى أيضاً إلى إصابة شخصين، في حين نفى متحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أن يكون قصف المستشفى.

وأوضح الجيش الأردني، في بيان، أن المستشفى «تعرّض لأضرار مادية بالغة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل في محيطه منذ ساعات أمس حتى صباح اليوم»، مشيراً إلى وقوع اشتباكات في محيط المستشفى.

وتسبّب القصف، وفق البيان، في إصابة كادر طبي في الفخذ الأيمن واليد اليمنى إصابة متوسطة. وذكر الجيش أن المصاب «سيجلى جواً إلى المملكة لتلقي العلاج اللازم».

كما أشار البيان إلى أن «مواطناً غزياً كان يتلقى العلاج في وحدة العناية المركزة أصيب أيضاً بشظية وعيار ناري خلال العدوان».

وأكد البيان أن «القوات المسلحة الأردنية تحمّل إسرائيل كامل المسؤولية حول سلامة مرتبات المستشفى التي تقوم بواجبها الإنساني وفق القوانين والأعراف الدولية»، واصفاً الاعتداء على المستشفى الميداني الأردني بأنه «انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني ولاتفاقية جنيف».

وشدّد على ضرورة «امتثال إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي الإنساني، وبشكل خاص الامتناع عن مهاجمة المستشفيات كأماكن محمية، وعدم اتخاذ أي إجراءات تحول أو تعرقل قيام الكوادر الطبية من القيام بمهامها».

لكنّ المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي نفى الاتهامات الأردنية، موضحاً أن «المستشفى لا يزال سالماً، ويعمل بكامل طاقته، ويستمر في تقديم الرعاية الطبية لمحتاجيها».

وذكر المتحدّث أنّ وحدة عسكرية إسرائيلية «واجهت خلية إرهابية مجاورة للمستشفى الميداني الأردني»، مشيراً إلى أنها «لم تطلق النار إلا عندما أصبح ذلك ضرورة تشغيلية».

وقال: «بسبب المخاوف من احتمال وجود إرهابيين قرب المستشفى، تمّ توجيه الطاقم الطبي مسبقاً للذهاب إلى منطقة أكثر أماناً»، لافتاً في الوقت ذاته إلى أنّه «لم يتم تحديد مصدر إطلاق النار الذي أدّى، مع الأسف، إلى إصابة أحد أفراد الطاقم الطبي».

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