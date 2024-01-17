3 أطعمة تمنعك من النوم ليلا

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- Khaberni) خبرني - هل تعاني من قلة النوم أو النوم بشكل متقطع؟ ربما تشعر بالأرق والتوتر، أو بعض المشكلات الصحية التي لا تعرفها، وربما هناك مشكلة في نظامك الغذائي تجعلك في النهاية أسيرا لمشكلات اضطراب النوم.
لذا إذا كنت تواجه صعوبة في النوم، فمن الضروري أن تفكر فيما تأكله أثناء النهار.
3 أطعمة تسبب الأرق
لتحسين نمط نومك، من المهم معرفة ماذا ومتى نأكل؟، فتناول الأطعمة الخاطئة قد يتسبب في اضطراب نومك، فليس من المهم فقط منع تناول الأطعمة في وقت متأخر جدا من المساء، أو مراقبة أحجام الوجبات، ولكن أيضًا معرفة ماذا تأكل، وماذا تتجنب.
بحسب ما ذكرت «روسيا اليوم» نقلًا عن شيريل ليثجوي، من منظمة «Benenden Health» الطبية، وهي مستشارة تمريض، هناك 3 أطعمة تمنعك من النوم ليلا، والتي رصدتها على النحو التالي:
احذر تناول الشوكولاتة
الشوكولاتة واحدة من أسوأ الأطعمة التي يمكن تناولها إذا كنت تعاني من مشاكل في النوم، إذ تحتوي على نسبة عالية من السكر، خاصة الشوكولاتة البيضاء والشوكولاتة بالحليب، ما قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، وبالتالي انقطاع النوم، كما أن الشوكولاتة الداكنة تحتوي على الكاكاو، وفي كثير من الأحيان، الكافيين، وهو منبه.
ابتعد عن الجبن
يحتوي العديد من الجبن على الحمض الأميني تيرامين، ما يساعد على اليقظة.
رقائق البطاطا
رقائق البطاطا
أيضًا الغنية بالملح، قد تؤدي إلى جفاف الجسم وزيادة احتباس الماء، ما يؤدي لانقطاع النوم أيضًا.
مشروبات تساعد على النوم جيدًا
أوصى الدكتور محمد الحوفي أستاذ علوم الأغذية عبر «هن»، بعدة مشروبات تساعد على النوم، وتجعل الجسم يشعر بالاسترخاء ما يساهم في النوم بشكل جيد، وعلى رأسها:
- الحليب
يساعد الحليب على النوم، بسبب قدرته على تقليل تأثير الحموضة الزائدة بالمعدة.
- الموز
يساعد مشروب الموز على النوم، كونه غنيًا بعنصر البوتاسيوم الذي يقلل انقباض العضلات.
- الكركديه
يساعد الكركديه على راحة الجسم، والنوم.
- النعناع
مشروب النعناع يساعد على التخلص من تقلصات القولون.
- اليانسون
يعمل على الشعور بالهدوء، والتقليل من التوتر والقلق.
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