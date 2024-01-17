MENAFN - Khaberni) خبرني - هل تعاني من قلة النوم أو النوم بشكل متقطع؟ ربما تشعر بالأرق والتوتر، أو بعض المشكلات الصحية التي لا تعرفها، وربما هناك مشكلة في نظامك الغذائي تجعلك في النهاية أسيرا لمشكلات اضطراب النوم.

لذا إذا كنت تواجه صعوبة في النوم، فمن الضروري أن تفكر فيما تأكله أثناء النهار.

3 أطعمة تسبب الأرق

لتحسين نمط نومك، من المهم معرفة ماذا ومتى نأكل؟، فتناول الأطعمة الخاطئة قد يتسبب في اضطراب نومك، فليس من المهم فقط منع تناول الأطعمة في وقت متأخر جدا من المساء، أو مراقبة أحجام الوجبات، ولكن أيضًا معرفة ماذا تأكل، وماذا تتجنب.

بحسب ما ذكرت «روسيا اليوم» نقلًا عن شيريل ليثجوي، من منظمة «Benenden Health» الطبية، وهي مستشارة تمريض، هناك 3 أطعمة تمنعك من النوم ليلا، والتي رصدتها على النحو التالي:

احذر تناول الشوكولاتة

الشوكولاتة واحدة من أسوأ الأطعمة التي يمكن تناولها إذا كنت تعاني من مشاكل في النوم، إذ تحتوي على نسبة عالية من السكر، خاصة الشوكولاتة البيضاء والشوكولاتة بالحليب، ما قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، وبالتالي انقطاع النوم، كما أن الشوكولاتة الداكنة تحتوي على الكاكاو، وفي كثير من الأحيان، الكافيين، وهو منبه.

ابتعد عن الجبن

يحتوي العديد من الجبن على الحمض الأميني تيرامين، ما يساعد على اليقظة.

رقائق البطاطا

رقائق البطاطا

أيضًا الغنية بالملح، قد تؤدي إلى جفاف الجسم وزيادة احتباس الماء، ما يؤدي لانقطاع النوم أيضًا.



مشروبات تساعد على النوم جيدًا

أوصى الدكتور محمد الحوفي أستاذ علوم الأغذية عبر «هن»، بعدة مشروبات تساعد على النوم، وتجعل الجسم يشعر بالاسترخاء ما يساهم في النوم بشكل جيد، وعلى رأسها:

- الحليب



يساعد الحليب على النوم، بسبب قدرته على تقليل تأثير الحموضة الزائدة بالمعدة.

- الموز

يساعد مشروب الموز على النوم، كونه غنيًا بعنصر البوتاسيوم الذي يقلل انقباض العضلات.

- الكركديه



يساعد الكركديه على راحة الجسم، والنوم.





- النعناع

مشروب النعناع يساعد على التخلص من تقلصات القولون.

- اليانسون

يعمل على الشعور بالهدوء، والتقليل من التوتر والقلق.