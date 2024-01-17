علماء صينيّون يعلنون نجاح أوّل عمليّة استنساخ لقرد مكاك

MENAFN - Khaberni) خبرني - نجح علماء صينيّون في استنساخ قرد مكاك ريسوسي، بات يبلغ سنتين ويتمتّع بصحّة جيّدة، من خلال تحسين التقنيّة الّتي أدّت إلى ولادة النعجة دوللي في عام 1996، بحسب دراسة نشرت نتائجها الثلاثاء.

ويصعب بشكل خاصّ استنساخ الرئيسيّات، وقد واجه العلماء سنوات من الفشل قبل أن يحقّقوا مبتغاهم في نهاية المطاف.

ويأمل هؤلاء في أن تؤدّي تقنيّتهم الجديدة، الّتي تستخدم المشيمة، إلى استنساخ قرود مكاك ريسوسية متطابقة، للاستعانة بها في الأبحاث الطبّيّة.

ومنذ استنساخ النعجة دوللي باستخدام تقنيّة النقل النوويّ للخلايا الجسديّة في عام 1996، تمّ إنشاء أكثر من 20 حيوانًا ثدييًّا مختلفًا باستخدام هذه العمليّة، بينها كلاب وقطط وخنازير ومواش.

ولكن احتاج العلماء لعقدين من الزمن بعدها من أجل استنساخ أوّل حيوان من الرئيسيّات. وقد ولد زوج من قرود المكاك الطويلة الذيل المتطابقة وراثيًّا.

ويعدّ هذا التطوّر اختراقًا علميًّا حتّى لو كان أقلّ من 2% من قردة المكاك الطويلة الذيل المستنسخة على قيد الحياة عند الولادة. كما أنّ جميع المحاولات لاستنساخ قرود الريسوس (Macaca mulatta، وهو نوع أعطى اسمه لنظام فصيلة الدم "ريسوس")، قد باءت بالفشل.

وحقّق المعهد الصينيّ في أسباب هذا الفشل. وخلص إلى أنّ السبب الرئيسيّ يكمن في أنّ المشيمة الّتي توفّر العناصر الغذائيّة اللازمة لنموّ الأجنّة المستنسخة أظهرت عيوبًا بالمقارنة مع المشيمة الناتجة عن الإخصاب في المختبر للقردة غير المستنسخة.

ولذلك استبدل الباحثون خلايا المشيمة المستقبليّة، المسمّاة الأرومة المغذّية، بخلايا جنين سليم غير مستنسخ. هذه التقنيّة "حسنت بشكل كبير معدّل نجاح الاستنساخ بتقنيّة النقل النوويّ للخلايا الجسديّة"، وأدّت إلى ولادة المكّاك الريسوسيّ المستنسخ.

غير أنّ الجانب السلبيّ تمثّل في أنّ واحدًا فقط صمد من الأجنّة الأوّليّة البالغ عددها 113، بمعدّل نجاح أقلّ من 1%، وفق ما أشار لويس مونتوليو، من المركز الوطنيّ الإسبانيّ للتكنولوجيا الحيويّة، الّذي لم يشارك في البحث.

وتتكوّن تقنيّة الاستنساخ الإنجابيّ SCNT ("نقل نواة الخليّة الجسديّة") من إنتاج نسخة وراثيّة من الحيوان عن طريق استبدال نواة البويضة غير المخصّبة بخليّة من الجسم (خليّة جسديّة) للحيوان المتبرّع، لتكوين جنين يمكن نقله إلى رحم أمّ بديلة.

وقد تمّ بالفعل استنساخ قرد ريسوس في عام 1999 بتقنيّة أخرى تستخدم تقسيم الأجنّة، وهي عمليّة أبسط لكن لا يمكنها إنتاج سوى أربع نسخ في المرّة الواحدة.