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المقاومة: اشتباكات واستهداف آليات للاحتلال في خانيونس

1/17/2024 7:12:20 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كشفت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عن اشتباكات واستهداف لآليات جيش الاحتلال في خانيونس، بقطاع غزة.
وقالت الكتائب في بيان: "تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية راجلة بقذيفة مضادة للأفراد والاشتباك معها بالأسلحة الرشاشة في منطقة البطن السمين جنوب مدينة خانيونس، وأكد مجاهدونا إيقاع عدد منهم بين قتيل وجريح".
وأضافت: " تمكن مجاهدو القسام من استهداف دبابة صهيونية من نوع ميركفاه وجرافة عسكرية من نوع D9 بقذائف "الياسين 105" في منطقة البطن السمين جنوب مدينة خانيونس".
كما استهدفت كتائب القسام ناقلة جند بقذيفة "الياسين 105" شرق جباليا شمال قطاع غزة.

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