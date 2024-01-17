أسامة حمدان : المقاومة لا تزال تدير المعركة بقوة واقتدار

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان ان النازحين في قطاع غزة يعيشون مأساة حقيقية لا يمكن وصفها مع انعدام مقومات الحياة.
وتابع حمدان : نحمل إدارة بايدن مسؤولية جرائم الاحتلال.
وقال ان كتائب القسام وسرايا القدس والمقاومة لا تزال تدير المعركة بقوة واقتدار.
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