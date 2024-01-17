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أسامة حمدان : المقاومة لا تزال تدير المعركة بقوة واقتدار

1/17/2024 7:12:20 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان ان النازحين في قطاع غزة يعيشون مأساة حقيقية لا يمكن وصفها مع انعدام مقومات الحياة.

وتابع حمدان : نحمل إدارة بايدن مسؤولية جرائم الاحتلال.


وقال ان كتائب القسام وسرايا القدس والمقاومة لا تزال تدير المعركة بقوة واقتدار.

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