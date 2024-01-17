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بن غفير: علينا احتلال غزة والبقاء فيها وتشجيع الهجرة منها

1/17/2024 7:12:19 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إلى "احتلال قطاع غزة والبقاء فيه وتشجيع هجرة سكانه"، رغم الانتقادات الدولية لمثل تلك التصريحات.
جاء ذلك في مقابلة أجرتها القناة "13" العبرية (خاصة)، مساء الأربعاء، مع بن غفير، الوزير اليميني المتطرف رئيس حزب "قوة يهودية".
وقال بن غفير منتقدا سير الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة: "انتقادي لمسار الحرب واضح: عليك أن تتقدم للأمام كي تحسم".

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