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غالانت: لن نتمكن من العيش بـإسرائيل دون تفكيك حماس

1/17/2024 7:12:19 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الأربعاء، إن المواطنين لن يتمكنوا من العيش في "إسرائيل" دون تفكيك حركة "حماس" بشكل كامل.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها غالانت خلال تفقده جنود وحدة "شايطيت 13" (كوماندوز تابعة للبحرية) في قاعدتها بمدينة عتليت (شمال)، وفق القناة السابعة الإسرائيلية.
وأضاف: "سنواصل القتال حتى النصر، حتى نهزم منظمة حماس، وندمر كل قدراتها العسكرية المهمة، ونزيلها من السلطة في غزة".

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