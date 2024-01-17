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اقتراع مارس 2024: الراتب التقاعدي الثالث عشر في صناديق الاقتراع

1/17/2024 3:13:29 PM
(MENAFN- Swissinfo) Deutsch (de) 13. AHV-Rente: Darum geht es bei der Abstimmung am 3. März (الأصلي)
  • Português (pt) 13o salário dos aposentados em votação na Suíça
  • 中文 (zh) 瑞士全民投票:老年人每年将获得第13个月养老金?
  • Français (fr) L'enjeu du vote sur une 13e rente AVS
  • English (en) Swiss pension vote: what's at stake
  • 中文 (zh) 瑞士公民投票:老年人每年將獲得第13個月養老金?
  • Italiano (it) La 13esima rendita di vecchiaia alle urne in Svizzera
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    كيف تم التوصّل لهذه المسوَّدة؟

    سيجري الاقتراع على مبادرة شعبية قدمتها النقابات، وعنونت مسوَّدتها: "من أجل حياةٍ أفضلَ في الشيخوخة". تطالب المبادرة بمنح راتب تقاعدي ثالث عشر، وذلك على غرار أجور الشهر الثالث عشر المعمول به على نطاق واسع في سويسرا. ويُفترض أن يؤدي هذا المرتب التقاعدي الإضافي إلى تعزيز القدرة الشرائية لهذه الفئة.

    ولا تكفي الرواتب التقاعدية بالنسبة للكثير من المتقاعدين والمتقاعدات لتغطية الاحتياجات الأساسية. في هذه الحالة تتلقى هذه الفئة مبالغ إضافية مما يسمى "المعاش التكميلي".

    لا يحدد نص المبادرة كيف ينبغي أن تُموَّل هذه الزيادة. ما يمكن التفكير به هو تمويلٌ عبر أرباح المصرف الوطني السويسري، أو بزيادة الضرائب، أو بالترفيع في نسبة الاستقطاعات المفروضة حاليًّا على رواتب الفئة العاملة.

    MENAFN17012024000210011054ID1107734473


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