اقتراع مارس 2024: الراتب التقاعدي الثالث عشر في صناديق الاقتراع

(MENAFN
- Swissinfo)
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13. AHV-Rente: Darum geht es bei der Abstimmung am 3. März (الأصلي)
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13o salário dos aposentados em votação na Suíça
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瑞士全民投票:老年人每年将获得第13个月养老金?
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L'enjeu du vote sur une 13e rente AVS
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Swiss pension vote: what's at stake
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瑞士公民投票:老年人每年將獲得第13個月養老金?
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La 13esima rendita di vecchiaia alle urne in Svizzera
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كيف تم التوصّل لهذه المسوَّدة؟
سيجري الاقتراع على مبادرة شعبية قدمتها النقابات، وعنونت مسوَّدتها: "من أجل حياةٍ أفضلَ في الشيخوخة". تطالب المبادرة بمنح راتب تقاعدي ثالث عشر، وذلك على غرار أجور الشهر الثالث عشر المعمول به على نطاق واسع في سويسرا. ويُفترض أن يؤدي هذا المرتب التقاعدي الإضافي إلى تعزيز القدرة الشرائية لهذه الفئة.
ولا تكفي الرواتب التقاعدية بالنسبة للكثير من المتقاعدين والمتقاعدات لتغطية الاحتياجات الأساسية. في هذه الحالة تتلقى هذه الفئة مبالغ إضافية مما يسمى "المعاش التكميلي".
لا يحدد نص المبادرة كيف ينبغي أن تُموَّل هذه الزيادة. ما يمكن التفكير به هو تمويلٌ عبر أرباح المصرف الوطني السويسري، أو بزيادة الضرائب، أو بالترفيع في نسبة الاستقطاعات المفروضة حاليًّا على رواتب الفئة العاملة.
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