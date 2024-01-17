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إذاعة الاحتلال الرسمية: جنود إسرائيليون رفضوا المشاركة في القتال

1/17/2024 3:13:11 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ذكرت إذاعة الاحتلال الإسرائيلية الرسمية، مساء الأربعاء، أن عددا من جنود قوات الاحتياط بالجيش رفضوا المشاركة في القتال داخل قطاع غزة.
وأضافت الإذاعة أن الجنود الرافضين للمشاركة في القتال تحدثوا عن ثغرات خطيرة على مستوى التدريب.

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