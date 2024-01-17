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الدويري يسخر من الجيش الاسرائيلي لهذا السبب !

1/17/2024 3:13:11 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - سخر الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري من عملية الإنزال الجوي التي قام بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس جنوبي قطاع غزة، وقال إن العملية تعكس فشله في فرض سيطرته على المنطقة.
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي -في وقت سابق- أنه قام بإنزال جوي للفرقة الـ98 في خان يونس شمل السلاح والعتاد والوقود والغذاء. وأظهرت صور نشرها الجيش عملية نقل العتاد إلى طائرات حربية.
وقارن الدويري بين عمليات الإنزال الجوي عبر التاريخ وبين العملية التي قام بها الاحتلال في خان يونس، وقال إن عمليات الإنزال الجوي تطبق في ظروف معينة، ومثلا لينينغراد عندما تمت محاصرتها خلال الحرب العالمية الثانية لم يمكنها من الصمود سوى إنزال جوي أميركي استمر أشهرا عديدة.


ويرى الدويري أن تطبيق عملية إنزال جوي في قطاع غزة تثير السخرية، وقال إن هناك معطيات ميدانية توضح دلالاتها، فما جرى في الأسبوعين الماضيين في منطقة القرارة (شرق خان يونس) وما حولها، هو أن العملية القتالية فشلت وتراجعت القوات الإسرائيلية باتجاه وادي غزة، وإلى مشارف جحر الديك (وسط قطاع غزة) والسياج. وأضاف أن قوات الاحتلال تستطيع الدخول إلى مناطق معينة، لكنها تعجز عن التثبت وفرض السيطرة.


وأكد الدويري أن عملية الإنزال الجوي الإسرائيلي في خان يونس هي لتفادي الخسائر، ولكنها أيضا تشير إلى عدم سيطرته على تلك المنطقة.

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