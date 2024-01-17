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الملك يعزي عشيرتي الدلابيح و الحياري

1/17/2024 3:13:11 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، واجب العزاء إلى عشيرة الدلابيح بوفاة الحاجة جميلة الدلابيح، والدة اللواء الركن المتقاعد طايل الدلابيح، وإلى عشيرة الحياري بوفاة ريا عبدالكريم الحياري، شقيقة رئيس بلدية السلط الكبرى المهندس محمد الحياري.
ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيدتين، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المرحومتين وعموم عشائر الدلابيح والحياري، سائلا الله أن يتغمدهما بواسع رحمته ورضوانه.

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