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توجيه حكومي بشأن شهر رمضان

1/17/2024 3:13:10 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير تحديث القطاع العام ناصر الشريدة، أن الحكومة ستعلن الأسبوع المقبل عن الإجراءات المتعلقة بشهر رمضان المبارك، والتي تتضمن تحديد السقوف السعرية لحاويات نقل البضائع كما كانت قبل الأزمة، لضمان استقرار الأسعار بما يضمن حصول المستهلك على الخدمات المطلوبة".
وأشار الشريدة أمام لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الأربعاء، إلى أن تحديد السقوف السعرية سيفرض على الحكومة آلية معينة للعمل، من خلال رقابة شديدة لكوادر وزارة الصناعة والتجارة على الأسواق لمنع التلاعب بالأسعار واحتكار البضائع.

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