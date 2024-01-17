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بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية

1/17/2024 3:13:10 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استمراراً لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية، أرسلت خلية المساعدات الإنسانية والإغاثية في القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، اليوم الأربعاء، بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين، طائرتي مساعدات إغاثية، لمساندة الأهل في قطاع غزة.
وتضم الطائرتان مساعدات إغاثية وغذائية ومستهلكات طبية لتقديم الدعم والمساندة للأهل في قطاع غزة، تخفيفاً عنهم جراء ما يتعرضون له من ظروف صعبة، نتيجة استمرار الحرب الإسرائيلية المستعرة على القطاع.
ويأتي إرسال هاتين الطائرتين ضمن الجهود التي تبذلها القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، للوقوف إلى جانب الأهل في قطاع غزة.


يشار إلى أن الطائرتين غادرتا اليوم إلى جمهورية مصر العربية، تمهيداً لإرسال المساعدات برًّا إلى غزة عبر معبر رفح.

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