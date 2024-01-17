البداد سعودي القابضه توقع اتفاقية مع حلول بارعة للاستشارات الهندسية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وقعت شركة البداد سعودي القابضة وشركة حلول بارعة للاستشارات الهندسية اتفاقية شراكة بحضور زايد البداد المؤسس والشريك في البداد سعودي القابضة المتخصصة في خدمات البناء وتشييد القاعات الثابتة و المتنقلة في الشعائر المقدسة، والمهندس وسام طلب الرئيس التنفيذي ل شركة حلول بارعة للاستشارات الهندسية

وبموجب هذه الاتفاقية تكون شركة حلول بارعة للاستشارات الهندسية المكتب الاستشاري الخاص و المشرف العام لدى البداد سعودي القابضة في الإشراف الهندسي على القاعات التي يتم تركبيها في المشاعر المقدسه .

وتعتبر هذه القاعات مطورة ومُصممة خصيصاً لحجاج بيت الله و مُجهزة بالكامل على اعلى مستوى طبقاً للمعايير العالمية وتشمل انظمة التكييف و الإضاءة و المراقبة بالإضافة إلى أجود انواع المفروشات والاثاث.

وبهذه المناسبة عبر زايد البداد المؤسس و الشريك في البداد سعودي القابضة عن تقديره واعتزازه بهذه الشراكة التي ستضيف المزيد من النجاحات لكلتا الشركتين .

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة