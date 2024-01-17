البداد سعودي القابضه توقع اتفاقية مع حلول بارعة للاستشارات الهندسية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وقعت شركة البداد سعودي القابضة وشركة حلول بارعة للاستشارات الهندسية اتفاقية شراكة بحضور زايد البداد المؤسس والشريك في البداد سعودي القابضة المتخصصة في خدمات البناء وتشييد القاعات الثابتة و المتنقلة في الشعائر المقدسة، والمهندس وسام طلب الرئيس التنفيذي ل شركة حلول بارعة للاستشارات الهندسية
وبموجب هذه الاتفاقية تكون شركة حلول بارعة للاستشارات الهندسية المكتب الاستشاري الخاص و المشرف العام لدى البداد سعودي القابضة في الإشراف الهندسي على القاعات التي يتم تركبيها في المشاعر المقدسه .
وتعتبر هذه القاعات مطورة ومُصممة خصيصاً لحجاج بيت الله و مُجهزة بالكامل على اعلى مستوى طبقاً للمعايير العالمية وتشمل انظمة التكييف و الإضاءة و المراقبة بالإضافة إلى أجود انواع المفروشات والاثاث.
وبهذه المناسبة عبر زايد البداد المؤسس و الشريك في البداد سعودي القابضة عن تقديره واعتزازه بهذه الشراكة التي ستضيف المزيد من النجاحات لكلتا الشركتين .
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN17012024000208011052ID1107734461
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.